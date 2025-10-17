Európai Unió;Budapest;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

Az EU támogatja a budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozót, ha az igazságos és kitartó békéhez vezet Ukrajnában

Európai Bizottság szóvivője szerint a céljuk, hogy Oroszország felhagyjon Ukrajna elleni értelmetlen és illegális agressziós háborújával.

Az Európai Bizottság (EB) üdvözli Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójának kilátásait, amennyiben a tárgyalások segítenek véget vetni az ukrajnai háborúnak – jelentette ki Olof Gill, az EB illetékes szóvivője a brüsszeli testület pénteki sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, hogy a testület és elnöke, Ursula von der Leyen elnök minden olyan találkozót üdvözöl, amely előmozdítja az igazságos és tartós béke elérésének folyamatát Ukrajna számára.

– Az EB célja, hogy Oroszország felhagyjon értelmetlen és illegális agressziós háborújával Ukrajna ellen. Az EU minden lehetséges intézkedést meghoz Ukrajna támogatására, az ukrán EU-tagság előmozdításáért, valamint Oroszország háborús képességének gyengítése érdekében –  szögezte le a szóvivő, hozzátéve, hogy már bemutatták a tizenkilencedik szankciós csomagra vonatkozó javaslatukat, amelynek célja, hogy fokozza a nyomást Oroszországra, és arra ösztönözze, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. 

Az EB másik szóvivője, Anitta Hipper emlékeztetett, hogy az orosz kormány több tagjára vonatkozó uniós szankciók keretében Vlagyimir Putyinra és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterre vagyonbefagyasztási rendelkezés érvényes, de uniós beutazási tilalom rájuk soha nem fog vonatkozni. A budapesti találkozóval kapcsolatban azt is egyértelművé tette, hogy az uniós álláspont nem változott, azaz semmit sem Ukrajnáról Ukrajna nélkül.

Az építési és közlekedési miniszter már nem csak Orbán Viktornak, hanem saját magának is ellentmond. A miniszterelnökkel, Gulyás Gergellyel és Kocsis Mátéval szemben ő volt az, aki szerint semmiképpen nem térhet vissza a volt igazságügyi miniszter a politikai életbe.