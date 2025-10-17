Dörner Györggyel megérkezett a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör

Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör alakult, amelynek alapítói között ott van az Újszínház igazgatója, Dörner György.
A leírás szerint a tagok hisznek „a keleti gyökerű, de nyugati hatásokkal gazdagodott” ezeréves magyar kultúrában, amely a Kárpát-medencében formálódott és Európát gazdagította. „Őseink példája kötelez: múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk a jövő nemzedékei felé.”
A digitális polgári kör tagjai között szerepel a többi között
Petrás Mária, Kossuth-díjas magyar népdalénekes, keramikus, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja és az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének tagja;
Győrffy-Villám András, író, egyetemi oktató, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke;
valamint Fehér Viktor, a Kerekes Band zenekar társalapítója, kétszeres Fonogram-díjas zenész.