Dörner Györggyel megérkezett a Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör

Á. B.

hagyományőrzés;Dörner György;Digitális Polgári Körök;

2025-10-17 17:33:00 CEST

Őseink példája kötelez.

Csillagösvény Hagyományőrző Digitális Polgári Kör alakult, amelynek alapítói között ott van az Újszínház igazgatója, Dörner György.

A leírás szerint a tagok hisznek „a keleti gyökerű, de nyugati hatásokkal gazdagodott” ezeréves magyar kultúrában, amely a Kárpát-medencében formálódott és Európát gazdagította. „Őseink példája kötelez: múltunk és hagyományaink megőrzése, továbbadása közös felelősségünk a jövő nemzedékei felé.”

A digitális polgári kör tagjai között szerepel a többi között

Petrás Mária, Kossuth-díjas magyar népdalénekes, keramikus, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja és az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének tagja;

Győrffy-Villám András, író, egyetemi oktató, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke;