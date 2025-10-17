Őseink példája kötelez.
A szakma szerinte az általa vezetett Újszínházat is jelenti.
„A dolgozó határozottan akkor is, valamint az elmúlt napok eseményei miatt a mai napon is kifejtette, hogy nem kíván az üggyel foglalkozni, értetlenül áll, hogy személyét felhasználták” – közölte a teátrum igazgatója.
Az Újszínház színésze liberális politikai nyomást érez, és azzal vádolja Budapest vezetését, hogy Alföldit akarják Dörner helyére, ezért akarnak botrányt.
Egy állami kitüntetéssel is rendelkező, ismert színész lehet a 2016-os, eltusolt ügy elkövetője.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár átadja a Magyarország Kiváló Művésze díjat Dörner György színművésznek, érdemes művésznek, az Új Színház ügyvezető igazgatójának az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, a kulturális díjak átadásán a pesti Vigadó dísztermében 2017. március 14-én.
Hat pályázó nyílt levélben támadta meg Dörner György kinevezését az Újszínház élére, illetve szabálytalannak tartják a Madách és Thália színházak vezetésére kiírt fővárosi pályázatokat is.
Öt éve még óriási nemzetközi és hazai felháborodás fogadta Dörner György kinevezését az egykori Új Színház (jelenleg: Újszínház) élére. Több mint egy hete a direktort újabb öt évre újraválasztotta a Fővárosi Közgyűlés, pedig rajta kívül még tizenegyen pályáztak. A híren most is többen megdöbbentek, de ma már senki sem szervez tüntetést, inkább legyintő beletörődés kíséri a döntést. Összeállításunkban összegyűjtöttük néhány pályázónak az elképzeléseit azok közül, akik nyilvánosságra hozták a terveiket. Tanulságos szembenézni azzal, mire is mondtak, igent, illetve nemet a döntéshozók.
Az eddigi vezetőknek szavazott bizalmat szerdán a Fővárosi Közgyűlés három budapesti színház esetében: a Tháliát továbbra is Kálomista Gábor, a Madáchot Szirtes Tamás, az Újszínházat pedig Dörner György irányíthatja. Utóbbi különösen meglepő, hiszen a teátrum vezetésére vele együtt tizenketten aspiráltak. Az is kérdőjeleket vet fel, hogy a szakmai bizottság a szélsőséges nézeteiről elhíresült Dörnert támogatta első helyen.
Az Újszínház igazgatói pályázatairól ma dönthet a fővárosi önkormányzat közgyűlése. Igencsak sok, tizenkét dolgozat érkezett, ezekből négyet javasolt a szakmai bizottság. Meglepő, vagy éppen nem meglepő, hogy közöttük van a szélsőséges nézeteiről elhíresült eddigi direktor, Dörner György is, akit botránysorozat és élénk tiltakozás dacára neveztek ki annak idején, és igazán nem állítható, hogy igazgatása szakmai diadalút volt, állandó zsúfolt házak mellett. Sajtóinformációk szerint a Thália Színház élére is pályázott Dörner. Kálomista Gáborral, a mostani menedzser igazgatóval van versenyben. A Madách Színház élére egyedüli pályázóként, már több ciklusban igazgatóként, Szirtes Tamás biztos befutónak tűnik.
Letiltotta Dörner György, az Újszínház igazgatója a vele a Magyar Nemzetbe készült interjút. A lap azonban közölte azt, azzal az indokkal, hogy egy interjúalanynak nincs jogi lehetősége az elkészült beszélgetéstől utólag elállni.
Keresztet állíttat Magyarország első Keresztény Színházi Fesztiválja alkalmából az Újszínház igazgatója, Dörner György, azzal a céllal is, hogy minden évben megemlékezzenek a legelső rendezvényről. Nagy Kristóf fafaragó művész műalkotását az esemény nyitónapján, május 16-án avatják fel a színházban.