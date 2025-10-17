Cinikus újszínházi história

Öt éve még óriási nemzetközi és hazai felháborodás fogadta Dörner György kinevezését az egykori Új Színház (jelenleg: Újszínház) élére. Több mint egy hete a direktort újabb öt évre újraválasztotta a Fővárosi Közgyűlés, pedig rajta kívül még tizenegyen pályáztak. A híren most is többen megdöbbentek, de ma már senki sem szervez tüntetést, inkább legyintő beletörődés kíséri a döntést. Összeállításunkban összegyűjtöttük néhány pályázónak az elképzeléseit azok közül, akik nyilvánosságra hozták a terveiket. Tanulságos szembenézni azzal, mire is mondtak, igent, illetve nemet a döntéshozók.