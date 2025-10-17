A Washingtonba érkező Volodimir Zelenszkij meglepődött, hogy Budapesten tartják Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját

Budapest;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;béketárgyalások;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-17 15:32:00 CEST

Az ukrán elnök továbbra is abban bízik, hogy az Egyesült Államoktól kaphat nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat, amelyekkel szerinte rá lehet bírni Oroszországot a háború befejezésére.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és stábja meglepődve fogadta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki beleegyezett, hogy Magyarországon, az Európai Unió legkevésbé Ukrajna-párti országában tárgyaljanak a háború befejezéséről – nyilatkozta az Axiosnak adott interjújában Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök röviddel azután, hogy az ukrán küldöttség képe leszállt Washingtonban, az Andrews légibázison.

Az ukrán államfő, ahogy a kabinetfőnök kifejtette, bízik benne, hogy Donald Trump a pénteki találkozójukra meghozza döntést a Tomahawk rakéták ügyében, abban, hogy a nagy hatótávolságú fegyverekből, és más a védelemhez szükséges fegyverrendszerekből kaphat Ukrajna.

– Azt hiszem, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek segítenek megváltoztatni Putyin hozzáállását, mert meg kell értenie, hogy Trumppal lehetetlen játszani – mondta Jermak, aki elmondta, hogy az amerikai elnök egy héttel ezelőtti két telefonbeszélgetésük eredményeként hívta meg ukrán kollégáját a Fehér Házba. Hozzátette, hogy akkor Zelenszkij azt mondta Trumpnak, hogy továbbra is készen áll arra, hogy bármilyen formátumban és a világ bármely pontján találkozzon Putyinnal, kivéve Oroszországban vagy Belaruszban. Ugyanakkor az orosz elnök eddig többször is elutasította egy ilyen találkozó lehetőségét.

Amint azt a Népszava is megírta, Budapest lesz a helyszíne annak a következő tárgyalásnak, amelyet Donald Trump tart Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ez abból a bejegyzésből derült ki, amelyet az amerikai elnök csütörtökön tett közzé a tulajdonában lévő Truth Social nevű mikroblog-portálon. Donald Trump aznap egy telefonbeszélgetésben állapodott meg Vlagyimir Putyinnal a helyszínben, amúgy főleg az orosz-amerikai kereskedelmi kapcsolatok lehetőségeiről beszélgettek.

Donald Trump még csütörtökön később egy fehér házi eseményen mondta, hogy szerinte két héten belül létrejöhet a találkozó Budapesten, amelynek házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz.