A Washingtonba érkező Volodimir Zelenszkij meglepődött, hogy Budapesten tartják Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és stábja meglepődve fogadta Donald Trump amerikai elnök bejelentését, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki beleegyezett, hogy Magyarországon, az Európai Unió legkevésbé Ukrajna-párti országában tárgyaljanak a háború befejezéséről – nyilatkozta az Axiosnak adott interjújában Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök röviddel azután, hogy az ukrán küldöttség képe leszállt Washingtonban, az Andrews légibázison.
Az ukrán államfő, ahogy a kabinetfőnök kifejtette, bízik benne, hogy Donald Trump a pénteki találkozójukra meghozza döntést a Tomahawk rakéták ügyében, abban, hogy a nagy hatótávolságú fegyverekből, és más a védelemhez szükséges fegyverrendszerekből kaphat Ukrajna.
– Azt hiszem, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek segítenek megváltoztatni Putyin hozzáállását, mert meg kell értenie, hogy Trumppal lehetetlen játszani – mondta Jermak, aki elmondta, hogy az amerikai elnök egy héttel ezelőtti két telefonbeszélgetésük eredményeként hívta meg ukrán kollégáját a Fehér Házba. Hozzátette, hogy akkor Zelenszkij azt mondta Trumpnak, hogy továbbra is készen áll arra, hogy bármilyen formátumban és a világ bármely pontján találkozzon Putyinnal, kivéve Oroszországban vagy Belaruszban. Ugyanakkor az orosz elnök eddig többször is elutasította egy ilyen találkozó lehetőségét.Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásárólKörülbelül két hét múlva lehet Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója
Amint azt a Népszava is megírta, Budapest lesz a helyszíne annak a következő tárgyalásnak, amelyet Donald Trump tart Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ez abból a bejegyzésből derült ki, amelyet az amerikai elnök csütörtökön tett közzé a tulajdonában lévő Truth Social nevű mikroblog-portálon. Donald Trump aznap egy telefonbeszélgetésben állapodott meg Vlagyimir Putyinnal a helyszínben, amúgy főleg az orosz-amerikai kereskedelmi kapcsolatok lehetőségeiről beszélgettek.Orbán Viktor: Megtörtént az egyeztetés Vlagyimir Putyinnal
Donald Trump még csütörtökön később egy fehér házi eseményen mondta, hogy szerinte két héten belül létrejöhet a találkozó Budapesten, amelynek házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz.Anyád – válaszolta a Fehér Ház arra a kérdésre, ki javasolta, hogy Budapesten tartsák a Trump–Putyin-találkozótDonald Trump az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: Meglátjuk, lehetségesKreml: Rosszul végződhet, ha Ukrajna Tomahawkokat kap az Egyesült Államoktól