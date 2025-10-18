atomerőmű;javítás;tűzszünet;áramszünet;Zaporizzsja;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Az oroszok több mint három és fél éve megszállva tartják a Zaporizzsja Atomerőművet

Helyi tűzszünet lépett életbe, javításra szorul az oroszok által megszállt Zaporizzsja Atomerőmű

Szeptember vége óta dízelgenerátorok biztosítják a reaktor hűtéséhez az áramot. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a háborúban álló felek, az ukránok és az oroszok is felismerték, hogy a helyzet veszélyes.

Helyi tűzszünetet hirdettek az ukrán, de orosz megszállás alatt álló Zaporizzsja Atomerőműben a szeptemberi dróntámadások nyomán keletkezett károk helyreállításáért – írja a Politico, hozzátéve, hogy Európa legnagyobb nukleáris létesítményét, a délkelet-ukrajnai atomerőművet négy hétre leválasztották az országos elektromos hálózatról. mint írták, megbízható külső energiaellátás nélkül veszélybe kerülhet a reaktorok stabilitásához szükséges hűtés, ami nagyon kockázatos.

Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közlése szerint a Zaporizzsja Atomerőműben jelenleg javítási munkálatok zajlanak, miután helyi tűzszüneti övezeteket hoztak létre a térségben. – A telephelyen kívüli energiaellátás helyreállítása kulcsfontosságú a nukleáris biztonság és védelem szempontjából. Mindkét fél konstruktívan együttműködött a komplex javítási terv folytatása érdekébenű – írta a NAÜ az X-en közzétett bejegyzésében.

Az atomerőművet négy hétre kényszerűen leválasztották az országos hálózatról, ami a leghosszabb áramszünetet jelenti Oroszország 2022 februárjában indított teljeskörű inváziója óta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban egyértelműen az orosz dróntámadásokat tette felelőssé a kritikus helyzet kialakulásáért. Az ukrán energiaügyi minisztérium meg nem erősített hírek szerint már a villamosvezetékek javítási munkálatai is megkezdődtek. 

