atomerőmű;javítás;tűzszünet;áramszünet;Zaporizzsja;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-18 20:54:00 CEST

Helyi tűzszünet lépett életbe, javításra szorul az oroszok által megszállt Zaporizzsja Atomerőmű

Szeptember vége óta dízelgenerátorok biztosítják a reaktor hűtéséhez az áramot. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a háborúban álló felek, az ukránok és az oroszok is felismerték, hogy a helyzet veszélyes.