Helyi tűzszünet lépett életbe, javításra szorul az oroszok által megszállt Zaporizzsja Atomerőmű

Helyi tűzszünetet hirdettek az ukrán, de orosz megszállás alatt álló Zaporizzsja Atomerőműben a szeptemberi dróntámadások nyomán keletkezett károk helyreállításáért – írja a Politico, hozzátéve, hogy Európa legnagyobb nukleáris létesítményét, a délkelet-ukrajnai atomerőművet négy hétre leválasztották az országos elektromos hálózatról. mint írták, megbízható külső energiaellátás nélkül veszélybe kerülhet a reaktorok stabilitásához szükséges hűtés, ami nagyon kockázatos.
Az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szombati közlése szerint a Zaporizzsja Atomerőműben jelenleg javítási munkálatok zajlanak, miután helyi tűzszüneti övezeteket hoztak létre a térségben. – A telephelyen kívüli energiaellátás helyreállítása kulcsfontosságú a nukleáris biztonság és védelem szempontjából. Mindkét fél konstruktívan együttműködött a komplex javítási terv folytatása érdekébenű – írta a NAÜ az X-en közzétett bejegyzésében.Volodimir Zelenszkij figyelmeztet, az orosz dróntámadások veszélyeztetik Csernobilt és más erőműveket
Az atomerőművet négy hétre kényszerűen leválasztották az országos hálózatról, ami a leghosszabb áramszünetet jelenti Oroszország 2022 februárjában indított teljeskörű inváziója óta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban egyértelműen az orosz dróntámadásokat tette felelőssé a kritikus helyzet kialakulásáért. Az ukrán energiaügyi minisztérium meg nem erősített hírek szerint már a villamosvezetékek javítási munkálatai is megkezdődtek.Órákig áramkimaradás volt a csernobili atomerőműbenOrosz légicsapások érték Kijevet és Zaporizzsját, többen meghaltak, sokan megsebesültek