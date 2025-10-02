Órákig áramkimaradás volt a csernobili atomerőműben

Oroszország;Ukrajna;háború;Csernobil;áramellátás;Zaporizzsja;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-02 11:30:00 CEST

A közeli Csernyihiv régióban pedig 307 000 fogyasztónál szűnt meg az áramellátás.

Oroszország nukleáris balesetek kockázatát próbálja előidézni, és egy olyan, szándékos támadást hajtott végre, mely leállította a már leszerelt csernobili atomerőmű áramellátását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Reuters szerint Zelenszkij azt is megjegyezte, Moszkva nyolc nap után sem tesz semmit a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának helyreállítása érdekében, valamint kihasználja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és főigazgatója, Rafael Grossi „gyenge” pozícióját.

Az ukrán energiaügyi minisztérium korábban arról számolt be, hogy az orosz támadások következtében megszűnt az áramellátás a csernobili erőműben, beleértve egy olyan egységet, melyet az 1986-os, a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris balesete okozta szennyezés minimalizálása érdekében hoztak létre. Tisztviselők szerint a csapások miatt a közeli Csernyihiv régióban 307 000 fogyasztónál szűnt meg az áramellátás.

Zelenszkij közölte, a szlavuticsi támadás során több mint 20 orosz drónt vetettek be, és a csapás következtében 3 órára szűnt meg a csernobili erőmű áramellátása.

A NAÜ közleményben ismerte el, hogy az erőműben „ingadozásokat” lehetett tapasztalni a külső energiaellátás megszűnése után, de a szolgáltatás később helyreállt.

Oroszország egyelőre nem kommentálta a történteket. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, mindent megtesznek a zaporizzsjei erőmű biztonságának garantálása érdekében. Hozzátette, az ukrán erők már többször megtámadták azt.