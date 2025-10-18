Különleges EBESZ-képviselőnek nevezték ki Szabó Tímeát

EBESZ;diszkrimináció;Szabó Tímea;megbízás;

2025-10-18 21:30:00 CEST

Feladata a diszkrimináció minden válfaja elleni fellépés. Ez az első alkalom, hogy magyar politikus tölti be ezt a pozíciót.

Különleges képviselőként Szabó Tímea irányíthatja a világ legnagyobb biztonsági szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) rasszizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet és diszkrimináció elleni küzdelmét – derült ki a Párbeszéd ügyvezető társelnökének és parlamenti képviselőjének a szombat délutáni Facebook-posztjából. Szabó Tímeát az EBESZ parlamenti elnöke, Pere Joan Pons Sampietro nevezte ki a tisztségre. Ez az első alkalom, hogy magyar képviselő tölti be ezt a pozíciót.

„Igyekszem méltó lenni a megtisztelő kinevezéshez, és minden erőmmel azon leszek, hogy egy igazságosabb, biztonságosabb és békésebb világért dolgozzak – itthon és nemzetközi szinten is. Tudom, hogy van remény, hiszen ahogyan gyűlölet nem ismer határokat, úgy a szolidaritás sem!” – írta a magyar politikus, aki szerint ma, amikor a világban egyre több a gyűlölet, az erőszak és a kirekesztés, fontos kiállni az emberi méltóság, a befogadás és az egyenlőség mellett.

Ami a gyűlöletet illeti, Szabó Tímea volt már célpontja, mégpedig abban a Magyar Nemzetben, amely egy lejárató hangvételű cikkben úgy sértette meg a párbeszédes politikus emberi méltóságát, hogy a bíróság a magyar sajtó történetében először egy írás teljes, végleges eltávolítására kötelezett egy lapot. Szabó Tímea ügyben indított büntető- és polgári peres eljárást is megnyerte.