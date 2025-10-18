Fidesz;Orbán Viktor;edzőtábor;gyűlölet;Zánka;Menczer Tamás;Harcosok Klubja;

Orbán Viktor újra edzőtáborba ment a digitális harcosaival, de poloskák helyett most velős pirítóssal nyitott

A helyszín is pikáns, az egykori úttörőtáborban készülnek, ahogy Mencer Tamás már beharangozta, a budapesti békecsúcsra és a brüsszeli bábfigurák elzavarására.

Orbán Viktor megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba, már az uzsonnán is túl van a miniszterelnök – közülte a kormánypárti Magyar Nemzet a nagy hírt szombaton. A  kormányfő a Facebook-oldalán már hírt is adott arról, hogy megérkezett Zánkára. Az egykori úttörőváros helyszíne különösen pikáns, egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése és öt nappal nemzeti ünnepünk október 23-a előtt.

– A velős pirítós legendás. És tényleg – posztolta Orbán Viktor egy fotóval, hogy a második Harcosok Klubja edzőtáborban Schmidt Máriával, valamint az 1956 hőseinek ellenállását korábban kifogásoló Orbán Balázzsal közösen falatozik.

A kormánypárti lap szerint az első, sátoraljaújhelyi edzőtábor „óriási siker” volt. Emlékezetes, azt Orbán egy partvissal nyitotta, és az ellenzéket fenyegetve a szállás erkélyéről söpörte le az idén március 15-i beszédében ellenfeleivel azonosított poloskákat. A fideszes harcosok most Zánkán ismét két napon át készülnek, de hogy mire, azt Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója ugyancsak a Facebook-oldalán egyértelműsítette. „Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a Budapesti Békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk” – írta beharangozó posztjában Menczer Tamás.

