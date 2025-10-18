Fidesz;Orbán Viktor;edzőtábor;gyűlölet;Zánka;Menczer Tamás;Harcosok Klubja;

2025-10-18 20:34:00 CEST

Orbán Viktor újra edzőtáborba ment a digitális harcosaival, de poloskák helyett most velős pirítóssal nyitott

A helyszín is pikáns, az egykori úttörőtáborban készülnek, ahogy Mencer Tamás már beharangozta, a budapesti békecsúcsra és a brüsszeli bábfigurák elzavarására.