Azonnali tűzszüneti megállapodást kötött Afganisztán és Pakisztán

Katar és Törökország közvetített, miután a két ország fegyveres konfliktusában több tucatnyian vesztették életüket.

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összetűzésekben több tucatnyian vesztették életüket.

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a béke és stabilitás - számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon ismertetett közleményében.

A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében - közölte Katar, amely fontos lépésnek nevezte a fejleményt.

A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik. – Mély hálánkat fejezzük ki a két testvérországnak, Katarnak és Törökországnak, amelyek közvetítőként léptek fel - tette hozzá.

Afganisztán péntek este azzal vádolta meg szomszédját, hogy megsértette a fegyverszünetet, miután légitámadásokban legalább tíz civil, köztük két gyermek és három krikettjátékos halt meg az ország keleti részén fekvő Paktika tartományban. Pakisztáni biztonsági források megerősítették, hogy „precíziós légitámadásokat” hajtottak végre afgán területen egy fegyveres szervezet ellen.

A kabuli kormány fenntartja magának a válaszadás jogát - biztosította szóvivője, Zabihullah Mudzsahid -, de a tárgyalócsoport iránti tiszteletből az afgán erőknek tartózkodniuk kell minden új akciótól - hangoztatta.

A korábban, szerdán bejelentett tűzszünetről Pakisztán azt állította, hogy 48 óráig kell meg tartani annak hatályát, de Afganisztán úgy vélte, hogy addig lesz érvényben, amíg a másik fél meg nem szegi.