Donyeck egészét követeli az orosz-ukrán békéért Vlagyimir Putyin

2025-10-19 10:25:00 CEST

Ennek fejében Herszonban és Zaporizzsjában bizonyos területeket visszaadna Ukrajnának.

A Donyecki terület teljes átadását követelte Vlagyimir Putyin a békéért a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során - írja két magas rangú forrásra hivatkozva a The Washington Post.

Az orosz elnök ezért a részben szintén elfoglalt Herszon és Zaporizzsja megyékben hajlandó lenne területeket feladni. A lap úgy tudja, Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja meg is próbálta meggyőzni Ukrajnát ennek az elfogadására, de Ukrajna csak de facto hajlandó területet átadni Oroszországnak (területek átadását Ukrajnában az alkotmány zárja ki), és azt is csak akkor, ha garanciákat kap arra, miszerint Oroszország nem indít ellene újra háborút. Steve Witkoff állítólag azzal érvelt a kijevi vezetés előtt, hogy a kérdéses területen a többség úgyis oroszul beszél.

A követelésről szóló hírt egyelőre sem az orosz, sem az ukrán, sem az amerikai kormány nem erősítette meg.