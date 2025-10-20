Tengerbe csúszott egy teherszállító repülőgép Hongkongban, ketten meghaltak

repülőgép;baleset;Hongkong;légiközlekedés;repülésbiztonság;

2025-10-20 07:08:00 CEST

Már zajlanak a vizsgálatok, hogy feltárják a baleset pontos körülményeit.

Két ember életét vesztette a hongkongi repülőtéren, amikor egy Dubajból érkező teherszállító repülőgép leszállás közben lecsúszott a kifutópályáról, nekiütközött a biztonsági szolgálat járőrkocsijának, majd a járművet a tengerbe sodorta – írja a Reuters.

A Boeing 747-es típusú repülőgép szintén a tengerbe zuhant és részben elsüllyedt, de a fedélzeten tartózkodó négyfős személyzet valamennyi tagja túlélte a balesetet. A hétfő hajnalban történt incidens után a biztonsági dolgozókat eszméletlen állapotban emelték ki a vízből; egyikük a helyszínen, másikuk a kórházban halt meg. A világ legforgalmasabb teherszállító repülőterén történt balesetben egy, az Emirates megbízásából közlekedő török ACT Airlines társaság teherszállító gépe volt érintett. A hongkongi repülőtér illetékese közölte, hogy a hatóságok már vizsgálják a baleset körülményeit: az időjárási feltételek, a kifutópálya állapota, a repülőgép műszaki helyzete és a személyzet tevékenysége egyaránt a vizsgálat részét képezi.

A biztonsági járőrkocsi az északi kifutópálya mentén, a pályakerítésen kívül húzódó úton közlekedett. A megszokott területén teljesítette feladatát, és az előzetes információk szerint kizárható, hogy a kifutópályára hajtott volna. A jelenlegi adatok alapján a teherszállító repülőgép a leszállást követően hirtelen balra tért ki, ami nem számít normális mozgásiránynak. A hongkongi repülőtér tájékoztatása szerint az eset nem befolyásolta a repülőtér forgalmát; a világ legforgalmasabb teherforgalmú repülőterének északi kifutópályáját a biztonsági vizsgálatok befejezése után újra megnyitják. A déli és a középső kifutópálya továbbra is zavartalanul üzemel.

A Boeing egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. A FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a balesetben érintett repülőgép 32 éves volt, és korábban utasszállítóként működött, mielőtt teherszállítóvá alakították. A baleset idején nem szállított árut.

Ez volt a legsúlyosabb repülőtéri baleset Hongkongban azóta, hogy 1999-ben egy China Airlines-járat leszállás közben lezuhant, és a fedélzeten utazó 315 ember közül három életét vesztette.