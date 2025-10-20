Trump tagad, ő nem is kérte Zelenszkijt, hogy adja át Donbász régiót Putyinnak

Oroszország;Ukrajna;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-20 12:34:00 CEST

Szerinte ilyesmiről szó sem volt.

Donald Trump határozottan tagadta a Financial Times október 19-én megjelent cikkének állítását, amelyik szerint az amerikai elnök pénteken felszólította az ukrán elnököt arra, adja át az egész Donbász régiót Oroszországnak. – Nem, ilyesmiről senkivel nem tárgyaltunk. Azt mondtam: álljanak meg ott, ahol most vannak – a frontvonalnál – jelentette ki az amerikai elnök, aki a lap állításával szemben azt hangoztatta, hogy a fegyvernyugvás felé tett első lépés lehet, ha Kijev és Moszkva befagyasztja a jelenlegi frontvonalakat, majd később tárgyalásokkal folytatódhat a rendezés.

Az FT gyászos képet festett arról, milyen mederben zajlott a pénteki találkozó. E szerint Trump úgy fogalmazott a fehér házi tárgyaláson, hogy Zelenszkij „adj át a Donbászt, különben Oroszország elpusztítja Ukrajnát, és Zelenszkij térképeit hajítva követelte a régió átadását. Később a kijevi vezetés és Ukrajna több európai szövetséges is hangot adott a fenntartásainak, mondván, a brit lap cikkével teljesen alááshatja Ukrajna pozícióját a béketárgyalásokon.

Trump elnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy Budapesten találkozik majd Vlagyimir Putyinnal, ennek részleteit ezen a héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov dolgozza ki.

Bármi is az igazság a pénteki találkozót illetően, a fehér házi megbeszélés egyértelmű csalódás volt az ukrán delegáció számára – mondta vasárnap a Reuters hírügynökségnek két, a tárgyalásokat ismerő személy. Trump nemcsak megtagadta a Tomahawk cirkálórakéták szállítását Ukrajnának. Arról is beszélt, hogy biztonsági garanciákat kell adni mind , mind Oroszországnak, amit az ukrán delegáció zavarónak talált. A találkozó után Zelenszkij csatlakozott Trumpnak a jelenlegi front befagyasztása szerinti tűzszünetre vonatkozó felhívásához. Egy harmadik forrás szerint Trump ezt a javaslatot a találkozó során tette, miután Zelenszkij azt mondta, hogy semmilyen területet sem hajlandó átadni Oroszországnak.