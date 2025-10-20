fenyegetés;Vlagyimir Putyin;követelés;Donald Trump;Donbász;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-20 11:08:00 CEST

Financial Times: Donald Trump kiabálva követelte Volodimir Zelenszkijtől, hogy adja át Vlagyimir Putyinnak Donbászt

Úgy tűnik, az orosz elnök futárnak használta az amerikai elnököt. Azt üzente, ha az ukránok nem teljesítik a követeléseit, akkor megsemmisíti egész Ukrajnát.