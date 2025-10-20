fenyegetés;Vlagyimir Putyin;követelés;Donald Trump;Donbász;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump orosz elnök 2025. február 28-án a Fehér Házban

Financial Times: Donald Trump kiabálva követelte Volodimir Zelenszkijtől, hogy adja át Vlagyimir Putyinnak Donbászt

Úgy tűnik, az orosz elnök futárnak használta az amerikai elnököt. Azt üzente, ha  az ukránok nem teljesítik a követeléseit, akkor megsemmisíti egész Ukrajnát.

Donald Trump a Volodimir Zelenszkijjel Washingtonban folytatott pénteki beszélgetésén felszólította az ukrán elnököt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, ellenkező esetben – tolmácsolta Vlagyimir Putyin fenyegetését – Oroszország megsemmisíti Ukrajnát – írja a Financial Times információi nyomán az Euronews. E szerint az amerikai és az ukrán elnök vitája többször is kiabálásig fajult, sőt Trump folyamatosan káromkodott, ragaszkodva ahhoz, hogy Zelenszkij adja át Putyinnak Donbászt, azaz a keleti Donyeck és Luhanszk megyét.

A Financial Times forrásai ismét feszült hangulatúnak írták le a Fehér Házban tartott újabb amerikai-ukrán csúcsot, amelyen az amerikai elnök lényegében félredobta az orosz-ukrán háború jelenlegi frontvonalának térképét, és valóban azokat a pontokat próbálta elfogadtatni vendégével, amiket Vlagyimir Putyin vetett fel neki egy nappal korábbi telefonbeszélgetésük során. Donald Trump végül mégiscsak elfogadta a jelenlegi frontvonalak befagyasztását, és azt közölte, mindkét félnek a jelenlegi frontvonalakon kell véget vetnie a folyó háborúnak.

A lap felidézte, hogy Zelenszkij eredetileg azért érkezett a Fehér Házba, hogy Trumppal új fegyverszállításokról, közük a nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákról és hatékony légvédelmi rendszerek átadásáról tárgyaljon. Ehelyett azonban gyakorlatilag egy új békeszerződés tervét kapta meg, amely minden jel szerint Putyin szempontjait tükrözi. Feltehetően azért, mert a Kreml vezetője a Donbász feletti ellenőrzés fejében hajlandó lenne feladni a Oroszország által elfoglalt Zaporizzsja és Herszon megyei területek egy részét. A Washington Post szerint a Fehér Ház tisztviselői ezt máris előrelépésnek tekintik, mert korábban Putyin még azt követelte, hogy Ukrajna teljesen adja fel Luhanszk és Donyeck megyét.

