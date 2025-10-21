Renner Erika: Amikor megkérdeztem a rendőrségen, hogy az elég lesz-e, ha megöl, a szemembe néztek és azt mondták, igen

zaklatás;Renner Erika;Podcast;mentális egészség;

2025-10-21 05:45:00 CEST

A lúgos orvos áldozata, tapasztalati szakember és aktivista a Népszava új podcastje, a mentális egészségünkkel foglalkozó Túlpörgetve első adásának a vendége volt.

„Amikor megkérdeztem a rendőrségen, hogy az elég lesz-e, ha megöl, a szemembe néztek és azt mondták, igen” - mondta Renner Erika a Népszava új podcastje, a mentális egészségünkkel foglalkozó Túlpörgetve első adásában. Renner Erikát a lúgos orvos áldozataként ismerték meg, de kár lenne rá csak így hivatkozni. A tragédia okozta fájdalmat, dühöt ugyanis abba csatornázta, hogy tapasztalati szakemberként és aktivistaként tevékenykedik.

Az adásban Herczeg Szonjával, a Népszava újságírójával és Villányi Gergő pszichológiai tanácsadóval a zaklatásról beszélgettek, hiszen Renner Erikát nem csak Bene Krisztián zaklatta a lúgos támadás előtt: amikor kicsit fellélegezhetett volna, bántalmazójának - mondhatni – rajongója, R. László vette célba, aki őrizetbe vételéig hosszú éveken át fenyegette. Az adásból kiderül: hogyan kezdődött a zaklatás, miért nem elég valakit letiltani az interneten, és milyen hatással van a zaklatás az áldozatra, illetve annak a környezetére.