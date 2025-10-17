Nagy Dávid: Nem képviseljük az elit érdekeit, ezért sincsenek pénzembereink meg rendes pénzünk se

politika;Magyarország;Nagy Dávid;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;választás 2026;

2025-10-17 05:45:00 CEST

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója a társadalomra is veszélyesnek tartja azt az ígérethalmazt, amelyet más pártok rászabadítanak az emberekre. Szerinte a Demokratikus Koalíció többet üti Magyar Pétert, mint a Fideszt. Itt a Népszava választási podcastje, az X26 friss adása.

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak alakul egy programja, de abszolút cselekvéspárti, célja annak bemutatása, milyen elvek mentén, hogyan működne a szervezet a parlamentben - nyilatkozta a Népszava X26 választási podcastjében Nagy Dávid. Az MKKP pártigazgatója nem látja értelmét a felelőtlen ígéreteknek, amelyek egy része akaratlanul is hazugság.

Nagy Dávid úgy helyezte el pártját a politikai palettán, hogy az egy gazdaságilag balos, értékrendjében liberális, kultúrájában meg egy inkább centrista, mindenevő társaság, amelyik „hiteles és önazonos”, ugyanúgy dolgozik, mint 2018-ban vagy 2022-ben is Mentalitásukban a civil szervezetekhez állnak közel. A különbség az, hogy céljaik el.. éréséért, konkrét feladatok megoldásáért, ha falakat látnak, készek megküzdeni a közhatalomért. Lesz programunk, nemcsak vicces, hanem olyan is, amelyik fogadalomközpontú – ígérte, hozzáfűzve, hogy arra, amire most használják a program szót, a közjó szempontjából inkább az ígérethalmaz szó illene. – Az lesz kérdés '26-ban, hogy leváltjuk-e a kormányt. Az, hogy a rendszer marad-e, nem fog eldőlni '27-ben és '28-ban sem, mert ez egy hosszú távú építkezés. Az, hogy a kormányváltáshoz megint ilyen óriási ígéreteket fűzünk, az nagyon veszélyes, és nem ránk, hanem a társadalomra és arra, aki le akarja váltani a kormányt – mondta.

A pártigazgató szerint mindenkivel kapcsolatban kell lenni színészekkel, civil szervezetekkel, régi pártok képviselőivel, de az elit érdekeit nem képviselik. – Azért sincsenek pénzembereink meg rendes pénzünk, mert nem képviseljük az elit érdekeiket, nem lobbizunk gazdasági társaságok mellett – tette hozzá. Ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is önkormányzati megrendelésekkel indult, meghívásos közbeszerzéseken alapozta meg a vagyonát, addig az MKKP társelnöke, Kovács Gergely vezette XII. kerületi önkormányzat csak nyílt eljárásokat hirdet. Olyan beszerzésekre, amelyekre két évvel ezelőtt három ajánlat érkezett, két hónapja 29 jött – árulta el.

Nagy Dávid nem tart attól, hogy a Kutyapárt indulása nehezíti az ellenzéki győzelmet. Fel is idézte, hogy amíg a Demokratikus Koalíció 2022-ben lejárató kampányt indított ellenük, mondván, a Kutyapárt a Fidesz érdekét szolgálja, most ugyanez a Demokratikus Koalíció azt a kispárti logikát követi, hogy nélküle nincs is kormányváltás. – A DK többet üti Magyar Pétert, mint a Fideszt – jelentette ki, közbevetésünket pedig, hogy ez talán túlzás, azzal intézte el, hogy voltak kemény hetek. A kétfarkúak egyébként nem fanatizálják a szavazóikat, akik a pártigazgató szerint nyugodtan eldönthetik, érdemesebb-e behúzni az x-et egy nagyobb ellenzéki erő mellé.