A lúgos orvos áldozata, tapasztalati szakember és aktivista a Népszava új podcastje, a mentális egészségünkkel foglalkozó Túlpörgetve első adásának a vendége volt.
Augusztus vége, szeptember eleje egy varázslatos, izgatott várakozással teli időszak mind a szülők, mind pedig a gyermekek számára, hiszen a hosszú nyári szünet után elkezdődik az iskola. De ez az időszak több láthatatlan kihívást is hordoz magában, amit nem mindenki visel el könnyedén. Különösen igaz ez Magyarországon, ahol az anyagi és mentális terhek jelentős nyomást gyakorolnak a családokra.
Általában azért indulunk el egy kirándulásra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, hogy egy kicsit mást csináljunk, mint amikor otthon vagyunk. Miért kellene hát minden egyes nyaralásnak minden évben ugyanott, ugyanúgy zajlani? Hát nem pont azért kelünk útra, hogy új élményeket szerezzünk, megismerjünk egy másik világot? Térjünk le a szokott turista útvonalakról, kóstoljunk meg helyi ételeket, üljünk fel egy helyi buszra! Egyszóval a számunkra még biztonságos határokon belül bátran lépjünk ki a komfortzónából! Ezt javasolja pszichológus szerzőnk, Kőrösi Blanka.
„Attól, hogy rosszul sikerült a bizonyítványod, még lehetsz kedves, humoros, segítőkész, megbízható, egyedi, ÉRTÉKES, kreatív, sportos stb.” – olvashattuk nemrég a közösségi oldalon az Ifjúsági Lelki Elsősegély posztját, a szolgálat elérhetőségeivel. Sok szülő (és gyerek) ilyenkor büszkén osztja meg kiváló eredményeit, és persze lehet is büszkének lenni ezekre, de akiknek nem jött össze valamiért a vágyott vagy akár a szülők által elvárt bizonyítvány, még rosszabbul érezhetik magukat, esetleg haza se mernek menni. Ilyen krízisekben is tud segíteni az anonim lelki segély, ahol képzett önkéntesek fogadják a hívásokat, vagy ha leírni könnyebb, e-mailben is lehet hozzájuk fordulni. Munkájukkal súlyos hiányt igyekeznek pótolni, mert hazánkban a magánellátást csak kevesen engedhetik meg maguknak, az állami rendszerben alig akad szakember és hosszúak a várólisták, miközben egy európai kutatás, az alkohol- és egyéb drogfogyasztással foglalkozó európai iskolai felmérés, ESPAD) szerint a magyar gyerekek mentális állapota alig jobb, mint a háború sújtotta Ukrajnában élő társaiké.
Mostanában többen visszakérdeztek, hogyan értem azt, hogy nem annyira sikerült az életem. Mindig el kell magyaráznom, hogy semmi ilyesmire nem gondoltam, amikor erről szóltam, kizárólag közgazdaságilag értettem, amikor így fogalmazok. Nagyon nehéz volt elfogadnom, mára teljesen sikerült, hogy nekem ebben az országban soha nem lesz házam, mert Edinburghban például nem lehet annyit dolgozni, hogy ki tudjunk gazdálkodni, bármely területén is a városnak, egy kis lakást, főleg nem olyat, ami nem „Bronxban” van, és elég öt embernek.
Emellett egyre több az olyan fiatal, akik nem jutnak pszichoterápiához, ezért tárcsázzák az alapítványi telefonszámot.
Ez derül ki egy friss nemzetközi kutatásból.
A rendszerváltás elbizonytalanító időszakában az önkormányzattól kijáró gondozó, Győző elrabolja a kilencvenéves Kamillát, mivel mindennél jobban vágyik egy biztonságot jelentő, „igazi” nagymamára. A sokat látott öregasszony gyorsan alkalmazkodik a helyzethez, hiszen nemcsak saját életének pusztító traumáit és a század nagy háborúit vészelte át, hanem a tragikus sorsú Brenner József (Csáth Géza) egykori tanítványaként már nagyon fiatalon szembesült az élet dermesztő oldalával. Kamilla tíz éjszakán keresztül kénytelen mesélni a mentális problémákkal küszködő Győzőnek, akit lassan maguk alá gyűrnek az egyre riasztóbbá váló történetek. Mártonffy András a Trend Kiadó gondozásában május 7-én napvilágot látó, második regényében egy különös „párbaj” szemtanúi lehetünk gondozó és gondozottja között: csatározásuk során a XX. század tébolyult valósága összemosódik a mesék bizarr világával.
Az egyik legolcsóbb hobbi, hiszen csak egy újság és ceruza kell hozzá, és máris indulhat a játék, ami nemcsak kikapcsol, de segítségével tovább megőrizhetjük elménk jó teljesítőképességét is.
A Margit hídról ugrott le a Magyar Nemzeti Balett táncosa múlt péntek éjjel, amikor két kollégája és egy barátja is vele volt. Az orosz fiatalembert életveszélyes állapotban vitték kórházba. A szombati próbát ennek ellenére megtartották, de aki jelezte, hogy most nem szeretne részt venni, hazaengedték. A sajtóban megjelent, hogy a művész fel akart mondani magánéleti problémák miatt, egy számára fontos személy pedig hazament Oroszországba. A hír megrendítette a közvéleményt, elindult a találgatás is, vajon milyen krízis húzódhat egy ilyen elkeseredett tett mögött. Köze lehet a háborúhoz vagy a táncművészek extrém testi-lelki megterheléséhez? Hogyan kezeli a társulat a tagjainak mentális jólétét? Az Operaház közleményében azt kérte, tartsuk tiszteletben kollégáik magánéletét, de ez meddig magán-, honnan társulati vagy már közügy?
Már a nevükkel tabut döntenek a Lazy Women nemzetközi platform aktivistái, hiszen egy nő sosem lustálkodik – ha nem a munkahelyén robotol, akkor láthatatlan munkát végez a háztartásban, a család körül és a közösségben. Ha ezt forintosítanánk, a GDP legalább 25 százalékkal lenne magasabb. Mégis, a legtöbben megkapjuk életünk során a szemrehányó mondatokat, hogy „nem végzed a dolgodat” vagy „csak elmacázgatsz a sajtóanyagokkal” (vö. Bridget Jones naplója), míg egy férfi keményen dolgozik.
A Bátor Tábor sorsfordító, megerősítő élményeket nyújt súlyos és krónikus beteg gyerekek és családjuk számára. Önkénteseik gyógyító nevetést visznek a kórházi ágyak mellé, az osztályközösségekbe és az otthon falai közé. A hatvani táborhelyre csak az érintetteket várják, de a családi napon mi is megnézhettük az élményterápiás programokat, a lovagláson, íjászaton, kalandparkon át az evezésig, emellett érintett gyerekekkel, szülőkkel és testvérekkel is beszélgettünk, hiszen ha egy gyerek beteg, azt az egész család megérzi.