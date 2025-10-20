Megint Magyarországra jött Alice Weidel, Orbán Viktor fogadta a Parlamentben

Németország;Várkert Bazár;Parlament;Orbán Viktor;Alternatíva Németországért;AfD;XXI. Század Intézet;Alice Weidel;

2025-10-20 22:07:00 CEST

Az AfD-társelnöke a találkozó után előadást tartott a Várkert Bazárban, a XXI. Század Intézet rendezvényén. Szerinte „nincs jobb hely a világon, mint Budapest”, Magyarország évek óta „világítótornya” a szabadságnak Európában, és Németország is követni fogja ezt a példát.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetőjét és társelnökét – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Arról azonban nem tájékoztatták, hogy a Orbán és Weidel pontosan miről egyeztetett egymással. A magyar kormányfő hétfőn az X-en közzétett egy szűkszavú bejegyzést, melyben annyit árult el, hogy „mindig öröm találkoznia” Weidellel, és hogy „jót beszélgettek” a Parlamentben.

Az MTI beszámolója szerint a német politikus a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén, a Várkert Bazárban tartott előadást Németország és Európa címmel. A német politikus előadásában úgy fogalmazott, az AfD víziójának kiindulása, alapvetése a nemzet. „A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek” – hangsúlyozta, hozzátéve: a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük.

Alice Weidel szavai szerint a mai Németországban nem működik normálisan a demokrácia, a baloldal hozzáláncolja magát a hatalomhoz, a polgárok akarata pedig veszélyben van. A kontrollálatlan, tömeges illegális migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német kormány óriási hiteleket vett fel, a német ipar pedig haldoklik, minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el – sorolta a problémákat.

A politikus azt mondta, az emberek elszegényednek, és a saját bőrükön érzik a gazdasági romlást. A reményt az AfD jelenti számukra – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt hetek felmérései szerint az AfD lett a legerősebb politikai erő Németországban. Fontosnak nevezte továbbá a bíróságok és a média függetlenségét, és szerinte vissza kell állítani a fékek és egyensúlyok érvényesülését.

„A szabadságvágy és a jogállamiság tisztelete összeköti a magyar és a német nemzetet. Magyarország évek óta »világítótornya« a szabadságnak Európában, sok ország – köztük Németország is – követni fogja ezt a példát”

– húzta alá.

A politikus azt mondta: vissza kell rántani Európát a baloldali erők karmából, az Európai Unió reformjától szabadságot, jólétet és békét várnak. Köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért a békéért dolgozik. „Nincs jobb hely a világon, mint Budapest” – fogalmazott.

Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta: Magyarország a szabadság hazája, a magyar emberek többsége kíváncsi és nyitott. „Mi magyarok nem tudunk szabadság nélkül élni, ezt bizonyítja 1956 is” – jegyezte meg. Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója pedig arról beszélt, hogy a nyugati elit a demokrácia jelszava mögé bújva szisztematikus hadjáratot folytat az AfD ellen, és „betiltással fenyegetik azt a pártot, ami több millió német polgár érdekeit képviseli”. Alice Weidel pedig szerinte „a német életforma fennmaradásának szabadságharcosa”.

Weidel idén többször is járt Magyarországon: májusban, majd július végén is fogadta őt Orbán a Karmelitában, de a Budapesten szervezett trumpista CPAC-en is felszólalt. Az AfD-t egyébként nemrég bizonyítottan szélsőjobboldalinak és alkotmányellenesnek nyilvánította Németországban a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal.