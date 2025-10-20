Magyar Péter: Az Orbán-kormány tudja, mi történik a Tisza Párt vezetői értekezletein

Orbán-kormány;október 23;Varga Judit;Magyar Péter;Tisza Párt;nemzeti menet;

2025-10-20 21:30:00 CEST

A Tisza Párt elnöke egy interjúban Varga Judit politikába való visszatérését „kommunikációs lufinak” nevezte, ugyanakkor „egy maffiában mindent, és annak ellenkezőjét” is el tud képzelni. Azt is állította, hogy a honvédelmi miniszter légtérzárat rendelt el az október 23-ai rendezvényük idejére, hogy az önkénteseik ne tudjanak felvételeket készíteni a tömegről.

A kormány pontosan tudja, hogy mi történik a Tisza Párt napindító vezetői értekezletein – jelentette ki Magyar Péter az ATV Mérleg című műsorában Rónai Egonnak. A Tisza Párt elnöke nem tartja kizártnak, hogy valaki jelent a kormánynak a párt jelenlévő 12 vezetője közül.

„Szó szerint tudják, hogy mi történik ezeken a vezetőiken. Innen is üzenem nekik, hogy visszajutott hozzám, szó szerint tudják, hogy mi történik. Hogy éppen az épületet hallgatják le, vagy az egyik ember egy beültetett ember, azt még nem tudom, majd ki fog ez is derülni”

– állította.

Az október 20-án rögzített és közzétett, közel egyórás beszélgetésben szó esett Magyar Péter családjáról, a politikai nyomásról, gazdasági terveikről, az október 23-i Nemzeti menetről, valamint arról is, hogy szerinte visszatérhet-e még volt felesége, Varga Judit a politikába.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a nagy nyomás miatt hasznos lenne pszichológushoz járnia, de választania kell – vagy a gyerekeivel van, vagy szakemberrel beszélget. Mindemellett úgy látja, hogy az egész ország egészségesebb lenne, ha az emberek többet törődnének a mentális egészségükkel.

Varga Judit politikába való visszatérését „kommunikációs lufinak” tartja, amellyel a Fidesz a valódi problémákról szeretné elterelni a figyelmet.

Arra a kérdésre, hogy el tudja-e képzelni volt felesége akarata elleni visszakényszerítését, párhuzamot vont az olasz maffiával. „Én egy maffiában mindent, annak az ellenkezőjét, és a dupláját is el tudom képzelni” – mondta. Hozzátette, túl van azon, hogy korábbi barátja, Gulyás Gergely durva kritikákat fogalmaz meg vele szemben. Azt is újból cáfolta, hogy adóemelést terveznének.

Arra számít, hogy nagyon sokan elmennek majd az október 23-ai Nemzeti menetükre, „talán ez lesz a legnagyobb rendezvényük valaha”. Azt ígérte, hogy békés esemény lesz, de szerinte eközben nyilvánvaló, hogy a kormányoldal „zsarolja a polgármestereket, adófizetői pénzen vett falubuszokkal hozza fel a megfenyegetett közmunkásokat, CBA-utalványt és kajacsomagot ígér azoknak, akik elmennek”. Szerinte a fideszesek mindent elkövetnek azért, hogy „ne legyen lebőgés a Békemenet”, milliárdokat költenek rá. A Tisza Párt elnöke az interjúban kitért Orbán Viktor vasárnapi, a Harcosok klubja zánkai edzőtáborában elmondott beszédére.

„Megtámadta a saját hazáját, még a saját embereit is fenyegette. Illegális adatgyűjtésre hívott fel, arról beszélt, hogy a sajátjaikat fogják a legjobban támadni, zaklatni azért, hogy szavazzanak. Mindenkiről tudni akarják, hogy hogy szavaznak”

– fogalmazott.

Magyar Péter azt is állította, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter légtérzárat akar elrendelni Budapesten a rendezvényük idejére – 12:30 és 16:30 között –, szerinte azért, hogy a Tisza önkéntesei ne tudjanak felvételeket készíteni a tömegről. „Innen is jelzem a »kaszinó« honvédelmi műszereknek, hogy fel fogunk szállni, és arra bíztatok mindenkit, hogy akinek van drónja hozza el” – üzente.

Majd megjegyezte, hogy nem fél a provokációktól. „Arra kérek mindenkit, hogy álljon fel a fotelből, nem pamlagpartizánokra, nem papírtigrisekre, és nem kommenthuszárokra van most szükség” – jelezte Magyar Péter. Azt mondta, a Nemzeti menetet 600 önkéntessel, színészekkel és előadókkal szervezik állami támogatás nélkül. Zárszóként arra hívott minden fiatalt, időst, vidékit és budapestit, hogy vegyenek részt az október 23-ai rendezvényükön a Hősök terén.