Tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában

tűz;MOL;olajfinomító;Százhalombatta;

2025-10-20 23:21:00 CEST

A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, utána az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

Lángok csaptak fel hétfő este a Mol százhalombattai olajfinomítójában – derül ki Csőzik László érdi polgármester Facebook-posztjából.

A politikus azt írta, beszélt katasztrófavédelmi a helyi vezetőjével, aki azt mondta neki, a tüzet sikerült lokalizálni.

Valamivel később a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján számolt be arról, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, utána az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.