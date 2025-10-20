Videó: tűz, robbanások a Mol százhalombattai olajfinomítójában

Videó;MOL;olajfinomító;Százhalombatta;időkép;

2025-10-20 23:48:00 CEST

Az Időkép egyik webkamerája rögzített mindent.

Mint megírtuk, hétfő este lángok csaptak fel a Mol százhalombattai olajfinomítójának a területén. Az incidenst a tűzzel és a robbanásokkal együtt az Időképnek a tököli repülőtéren kihelyezett webkamerája is rögzítette, az időjárási portál a Facebook-oldalán tette közzé az erről készült felvételt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján számolt be arról, hogy kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, utána az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

A Mol százhalombattai kőolaj-finomítóját 50 éve, 1965. június 30-án helyezték üzembe. Magyarország egyetlen hasonló létesítménye, Budapesttől 30 kilométerre, délre, a 6-os főút és a Duna által határolt területen fekszik.