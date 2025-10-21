Egy ember meghalt, amikor tornádó söpört végig Párizs közelében

Egy hirtelen és heves tornádó söpört végig hétfőn több, Párizstól északra fekvő településen, és felborított három darut, amelyek egy fiatal munkás halálát okozták, négy embert pedig súlyosan megsebesítettek a hatóságok szerint.
A francia fővárostól 21 kilométerre északkeletre található Ermont városa volt a leginkább érintett „ebben a szeles, hirtelen, heves, mintegy tíz településre kiterjedő epizódban, amely 17 óra 50 perckor történt” – mondta Philippe Court prefektus az AFP hírügynökségnek, „egyfajta minitornádóról” beszélve.
Tíz áldozatot számoltak össze, köztük egy halottat, egy 23 éves férfit. „Ő az egyik, a területen dolgozó magánépítőipari cég egyik alkalmazottja” – közölte az AFP-vel Guirec Le Bras illetékes ügyész.
A prefektúra az esti órákban négy életveszélyes és öt súlyos sérültről tudott, hozzátéve, hogy „daruk feldőltek és tetők szakadtak le”.
Az X-en közzétett felvételeken három daru összeomlása látható néhány másodperc alatt.
Laurent Nunez belügyminiszter a X-en „hirtelen és ritka intenzitású tornádóepizódról” írt. Philippe Court prefektus tájékoztatása szerint a meghalt férfi egy olyan építési területen dolgozott, amelyen átsöpört a minitornádó. Egy másik daru egy szociális-egészségügyi intézményre zuhant, de nem okozott sérülést. Egy harmadik pedig lakóépületre zuhant.