Hadházy Ákos szerint a Tisza-adós riogatásról szóló állami propaganda már önmagában is választási csalás

2025-10-21 11:15:00 CEST

Ezért akciózni kezdett és elkezdte leragasztgatni a Fidesz ezt ábrázoló plakátjait.

Az, hogy a Fidesz csalni fog-e a választáson, nem kérdés. Hiszen már most a szemünk előtt zajlik a dolog. Az ellenzéki adóemelésről szóló állami propaganda nem „csak” hazugságot terjeszt, hanem az ellenzéket lejárató kampány maga a nettó, nyilvánvaló és súlyos választási csalás – írta Hadházy Ákos a Facebookon.

A független országgyűlési képviselő hozzátette, hogy Heindl Péter ellenzéki aktivista példáját követve ő is „örökbe fogadott egy plakáthelyet” és igyekezni fog, hogy a kormányzati plakátok „javításai” a helyükön is maradjanak. Ehhez Hadházy egy fotót mellékelt, amint a bábozó Ursula von der Leyent ábrázoló adóemeléses riogatásra egy-egy A4-es lapot ragasztott rá hazugság! és választási csalás! feliratokkal. A képeket egyébként egy külön oldalon is gyűjtik, amit Heindl Péter hozott létre.

Hadházy Ákos abban bízik, hogy talán a mostani propagandaplakátok esetében sokkal többen fognak hasonlóan eljárni, mint az előzőeknél, mivel bár a mezőny erős, de egyik korábbi nemzeti konzultációs kampány esetén sem volt ennyire nyilvánvaló, hogy sima pártpolitikai választási reklámról van szó. „Az elmúlt 15 évben az ellenzéki közösség mindig átlépett azon az »apróságon«, hogy nem tiszta választás az, ahol az állam az adófizetők pénzén permanensen kampányol a kormánypárt mellett. Panaszkodni rendszeresen panaszkodtunk miatta, de gyakorlatilag meg sem próbáltunk tömeges nyomásgyakorlással változtatni rajta. Az ellenzéket most vezető párt most is határozottan állítja, hogy ezt a választási csalást nem lehet kikerülni, de ő így is nyerni fog. Ez persze nem esélytelen most sem, ahogyan nem volt az 2022-ben sem” – írta Hadházy.

Az ellenzéki politikus szerint azért van értelme a most elkezdett átragasztó akciónak, mert ha elég sokan csinálják, akkor néhány bizonytalan szavazó talán elgondolkozhat rajta. Emellett aki részt vesz ebben, az szerinte legalább nem nézi tétlenül a nyílt választási csalást. Ha sokan csinálják, ellenállás, ha kevesen, akkor fricska – állapította meg.

Végezetül Hadházy Ákos arra figyelmeztetett, hogy mindemellett a hasonló akciókat célszerű nem feltétlenül arccal, névvel csinálni, mert elviekben „lebukás” esetén „nem teljesen kizárt szabálysértési vagy akár büntetőeljárás sem, bár természetesen leginkább ejnye-bejnye lesz az ilyenek vége”. A lényeg, hogy a propagandaplakátok korrekciói elkészüljenek – szögezte le.

Mint ismert, a Fidesz azt követően indított a témában egész pályás letámadást a Tisza Párt ellen, hogy a kormányközeli Index egy névtelen cikkben közölt erősen megkérdőjelezhető hitelességű dokumentumra hivatkozva azt állította, hogy többkulcsos és megemelt adót vezethetne be az ellenzéki formáció. A Tisza Párt tagadja, hogy bármi valós lenne az egészből és beperelte az Indexet, a bíróság azonban első fokon helyt adott a fideszes lap azon magyarázatának, hogy a cikkükben közölt, azóta sem bizonyított állítások véleménynek számítanak. A cikkben foglaltakat a fideszes nyilvánosság egy Tarr Zoltánról készült videórészlettel igyekezett még alátámasztani, amelyben a Tisza Párt EP-képviselője a progresszív adórendszer témájában arról beszélt, hogy bizonyos dolgokról nem lehet beszélni a választások előtt. A tiszás politikus ezen szavait úgy magyarázta, hogy arról beszélt, a toxikus politikai légkör nem teszi lehetővé bizonyos megosztó kérdések érdemi, józan megvitatását.