Milliárdokat csoportosít át a kormány a nemzeti konzultációra

2025-09-26 06:44:00 CEST

És a kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokra.

Csütörtök este megjelent egy kormányhatározat, amivel Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a 2025-ös költségvetés központi tartalékaiból csoportosítsanak át 3,99 milliárd forintot a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetirodához a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok dologi kiadásaira – vette észre a 444.

Mint megírtuk, a kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg. Magyar Péter az ATV Híradójának azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval.

A csütörtöki Kormányinfón kiderült, arról is lesz szó a nemzeti konzultációban, hogy az olcsó orosz helyett Magyarország más forrásokból szerezzen-e be földgázt.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára eddig három kérdést mutatott be, ezek a következők:

Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?