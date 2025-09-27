Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése

Orbán-kormány;társasági adó;nemzeti konzultáció;Hidvéghi Balázs;

2025-09-27 09:30:00 CEST

Témája a társasági adó.

Mint megírtuk, a kormány nemrég döntött arról, hogy a közteherviselés ügyében indítanak nemzeti konzultációt. Mindezt arra húznák fel, hogy a Tisza Pártot az utóbbi időben azzal vádolja a fideszes kommunikációs gépezet, hogy adót akar emelni: ezt az Index egy szerzőmegjelölés nélküli cikkére és egy abban szerepeltetett, aláírás és pecsét nélküli dokumentumra alapozva híresztelik, továbbá Tarr Zoltán Tisza-alelnök néhány kiragadott mondatával dúcolták alá, amikor is az ellenzéki párt etyeki fórumán a progresszív adórendszer bevezetésének lehetőségét vitatták meg. Magyar Péter erre reagálva azt mondta, a Tisza Párt büntetőfeljelentést készül tenni Orbán Viktor ellen, amiért a kormány közpénzből folytat pártpolitikai kampányt a nemzeti konzultációval.

A nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése:

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

- közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

Hidvéghi Balázs leszögezte: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz-KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.

A magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése. Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség - tette hozzá.

Úgy folytatta: Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót. Az államtitkár szerint ez több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

"Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne"

- jelentette ki Hidvéghi Balázs.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára eddig négy kérdést mutatott be, ezek a következők:

Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?

Az államtitkár közölte, a döntés, ami előttünk áll, világos: folytatjuk a magyar utat adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt, és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

"A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket!" - tette hozzá Hidvéghi Balázs.