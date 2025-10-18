Csaknem 2600 helyszínen tüntettek Donald Trump és politikája ellen az Egyesült Államokban

ellenzék;Egyesült Államok;tüntetések;demokraták;mozgalom;Donald Trump;republikánosok;

2025-10-18 22:36:00 CEST

A demokraták a kormányzati leállás miatti ellenálláshoz remélnek támogatást, a republikánusok Amerika-gyűlölőnek nyilvánították a megmozdulásokat.

Utcabál hangulatot teremtett a „No Kings” címet viselő tüntetéssorozat az Egyesült Államokban – számolt be az AP amerikai hírügynökség az országszerte több mint 2600 helyszínre meghirdetett demonstrációkról. A megmozdulások Donald Trump elnök, a kormánya és a politikája ellen szerveződtek, és a tüntetők megtöltötték New Yorkban a Times Square-t, Bostonban a Commont, Chicagóban a Grant Parkot és több száz kisebb közterületet.

Helyszíni beszámolók tényleg utcabáli hangulatról szóltak a transzparenseken olyan szövegeket lehetett látni, hogy „Nincs hazafiasabb, mint tiltakozni” vagy „Álljunk ellen a fasizmusnak!”, sok helyen zeneszóra vonultak fel a tömeg. Egy hatalmas transzparens, amelyen az amerikai alkotmány „Mi, a nép” kezdetű preambuluma volt látható, amelyet az emberek aláírhattak, és megjelentek a békajelmezes demonstrálók is. A békajelmez az ellenállás jelképévé vált Portlandben és Oregonban is..

Az AP megjegyezte, hogy ez már a harmadik tömegtüntetés azóta, hogy Donald Trump visszatért a második elnöki ciklusára a Fehér Házba, miközben a kormányzati leállás miatt szövetségi szintű programok és szolgáltatások állnak le. a szervezők szerint egyre agresszívebb Trump-adminisztráció pedig autoriter szerepre tör.

A tüntetéssorozat elől a floridai Mar-a-Lago-i kúriájára menekülő Donald Trump még pénteken úgy foglalta össze a véleményét: – Azt mondják, királyként emlegetnek. Nem vagyok király. A mögötte álló republikánusok elítélték a tüntetéseket, sőt, a tiltakozókat hibáztatták a kormányzati leállásért is. Republikánus vezetők kommunistáknak és marxistáknak nevezték a tüntetőket, sőt, Mike Johnson képviselőházi elnök egyenesen az Egyesült Államok és a kapitalizmus gyűlölőinek nyilvánította őket.

A szervezők és Demokrata Párt politikusai ellenzéki mozgalom kialakulását remélik az akcióktól. – Az ilyen nagy tüntetések önbizalmat adnak azoknak az embereknek, akik eddig a pálya szélén álltak, de most készek megszólalni – nyilatkozta Chris Murphy demokrata párti szenátor. Chuck Schumer demokrata szenátusi vezető és Bernie Sanders független szenátor is csatlakozott a tiltakozókhoz – Azért vagyunk itt, mert szeretjük Amerikát – mondta Bernie Sanders a fővárosi, washingtoni megmozduláson.