Kapjátok be! – közölte a mentelmi jogát felfüggesztő fideszesekkel Stummer János a parlamentben

2025-10-21 14:05:00 CEST

Latorcai János közölte, hogy ennek az ügynek lesz még folytatása.

Felfüggesztette az Országgyűlés az exjobbikos Stummer János mentelmi jogát. A fideszes kétharmad hat ügyben döntött a jelenleg a Momentumban politizáló ellenzéki képviselő mentelmi jogáról, amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt – írja az MTI.

A jelzett ügyekben a rendőrség egyenként 104 és 175 ezer forint közötti pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna, így a mentelmi joga akadálya lett az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt indítványozta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel mentelmi jogot. A határozat szerint Stummer János – aki tagja a mentelmi bizottságnak – részt vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, és elmondta, hogy tetteit és azok következményeit vállalja, de saját ügyében a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni. Stummer János ezek után kijelentette, hogy amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne.

„Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!”

– zárta felszólalását.

Az elnöklő KDNP-s Latorcai János közölte, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.