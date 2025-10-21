Karácsony Gergely kiáll az ellenzéki józsefvárosi képviselőjelölt mellett, akire hétfőn ráküldték a rendőröket

ellenzék;Karácsony Gergely;házkutatás;megfélemlítés;Józsefváros;képviselő-jelölt;TASZ;rendőrségi eljárás;kiállás;Pikó András;

2025-10-21 15:19:00 CEST

A főpolgármester állítja, jogi elégtételt kell venni, és a politikai utasításokat kiadó személyeknek hatalommal való visszaélésért kell felelniük. A TASZ szerint már a házkutatás jogszerűsége is kétséges.

„Nem először fordul elő, hogy a hatalom a rendőrség felhasználásával vívja a politikai küzdelmet az ellenzékkel, és nem először történik ez meg Józsefvárosban, Pikó András polgármesterrel és csapatával. November 9-én időközi választás lesz Józsefvárosban, ezért aztán most megint ráküldték a rendőrséget Pikó András jelöltjére” – írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely a polgármester csapatához tartozó Horváth Alexander hétfői esetéről.

Lapunk is beszámolt arról, hogy kora reggel a notórius feljelentőként ismert Tényi István lépése, valamint egy a közösségi oldalakon még a nyáron közzétett videó alapján tartottak házkutatást a nyomozók a képviselő-jelöltnél. A felvételen homályosan az látszik, mintha valaki drogozna, de nem Horváth Alexander az, ettől függetlenül azonban a videót nemrég Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Józsefváros egykori polgármestere is közzétette. A rendőrök az ellenzéki jelölt lakásán lefoglalták laptopját és telefonját, sőt, még a Gyorskocsi utcába is beszállították, ahol vizeletmintát és vért is vettek tőle.

– Megint felsültek, de a hatalommal való visszaélésért a politikai utasításokat kiadó személyeknek felelni kell. Itt a felháborodás magától értetődő, a jogi elégtétel szükséges, a szolidaritás pedig kötelező, de ennél több kell. Leginkább az, hogy mindenki menjen el szavazni november 9-én Józsefváros 8. választókörzetében, a Losonci negyedben, és mindenki támogassa a polgármester jelöltjét, Horváth Alexandert – állt ki a meghurcolt politikus mellett Karácsony Gergely.

Közben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a hvg.hu kérdésére az ügyről azt írta, egy ilyen eljárást, főleg, ha nem igazol jogsértést, nem lehet függetleníteni az eljárás alá vont személyétől, aki történetesen jelölt egy időközi választáson. A TASZ jogászai szerint a házkutatás törvényessége is kérdéses, mert a büntetőeljárási törvény szerint kutatást akkor lehet elrendelni, ha megalapozottan feltehető, hogy az bűncselekmény elkövetőjének elfogására, bűncselekmény nyomainak felderítésére, bizonyítási eszköz megtalálására vezet. Mint kiemelték, a hírek szerint egy több évvel ezelőtti videó a feljelentés alapja, amelyen nem is látszik, hogy az eljárás alá vont személy kábítószert fogyasztana, azóta pedig az illető már több negatív drogtesztet is elvégzett, ez pedig kérdéseket vet fel a megalapozottságot illetően.