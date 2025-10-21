Romániában a többi között autó- és elektronikai alkatrészek csomagjaiba rejtették, Lengyelországban pedig pirotechnikai eszköznek álcázták a robbanóanyagokat.
Személyesen Vlagyimir Putyin fogadta őket a reptéren.
Ismét megvillantotta diplomáciai érzékét az orosz Barátságért kitüntetés büszke tulajdonosa.
Sürgős ellenlépésekre szólította fel az Európai Tanácsot.
A Kreml megbízásából kívánt szabotázsakciókat végrehajtani egy csoport, amelynek több tagját vették őrizetbe. Varsó egyre nagyobb veszélyben van a folyamatos külső fenyegetés miatt.
A német hatóságok olyan kémbotrányra derítettek fényt, amelyre szakértők szerint még nem volt példa. Miközben a berlini kormánykoalíció erőfeszítéseket tesz azért, hogy további katonai támogatást nyújtson Ukrajnának az Oroszország elleni háborújához, lelepleztek két német-orosz állampolgárságú férfit, akik katonai gyakorlóközpontok és amerikai katonai létesítmények után kémkedtek, és már konkrét támadásokat is kiterveltek ellenük a Kreml megbízásából.
Ameddig az ukrajnai invázió miatt a legtöbb uniós ország inkább kiutasít, addig az Orbán-kormány egyetlen hasonló lépést sem tett.
Az amerikaiak azt remélik, hogy a vrběticei robbantás kapcsán információkat szerezhetnek az orosz katonai hírszerzés hírhedt 29155-ös osztagának módszereiről.
Csehországban már évek óta komoly és veszélyes orosz kémtevékenységre figyelmeztetett a hírszerzés. A 2014-ben, a vrbeticei lőszerraktárban történt robbantás egy intő jel a sok közül.
Imran Aliev keményen ostorozta az orosz és a csecsen elnököt. A megtorlás elől Franciaországig menekült, hiába.
Nem csak diplomáciai fedést, de pénzmozgásokat is álcázhat a meglepően csekély tőkével bíró IIB, az embereit pedig a magyar kormány segíti a schengeni övezeten belülre.
Moszkva hat fenyegető eszközét vette sorra az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, de tudta volna még folytatni a listát.
Az oroszok szerint teljesen elfogadott gyakorlat, hogy ha hazaküldik egyik lebuktatott hírszerzőjüket, ők is kiutasítanak valakit.
Miközben orosz álhírek terjednek a francia tüntetésekről, a sárgamellényesek támogatottsága már egy választáson is tíz százalék fölött lenne. Macron bejelentésre készül hétfőn.
Nem hiszi el Milos Zeman oroszbarát köztársasági elnök, hogy fenyegetést jelentenének Putyin ügynökei.
NATO-ellenes tevékenységet folytatott – ezzel indokolta a szlovák kormány a pozsonyi követségen dolgozó orosz alkalmazott elküldését. Oroszország válaszlépést jelentette be.
Akár 75 ezren is lehetnek azok, akik információkkal látják el az orosz titkosszolgálat ügynökeit. Utóbbiak száma is 700 körül lehet a brit fővárosban.
Egy szokatlanul részletgazdag bejelentés szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) négy ügynökét kapták el Hollandiában, akik a hágai OPCW-t vették célba. Moszkva később közölte: kételkedik a vádak megalapozottságában.
Anatolij Csepiga hírszerző ezredest nem csak csak a salisbury-i mérgezéssel bízták meg – állítja egy ukrán oknyomozó újságíró.
Az adatok titkosak, de tényszerűen állíthatjuk: az orosz katonai hírszerzés emberei akarták megölni Szergej Szkripal egykori brit-orosz kettős ügynököt és lányát – jelentette be Ben Vallace, belbiztonságért felős államtitkár.
Részletesen foglalkozott karácsonyi számában a New York Times az októberi bőnyi rendőrgyilkosság utóéletével, pontosabban a Győrkös István vezette neonáci Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) orosz titkosszolgálati kapcsolataival. Az amerikai lap moszkvai tudósítója által írt cikkben olyan új, eddig nem ismert információk is napvilágra kerültek, amelyek alapján Győrkösék kapcsolata az orosz hírszerzőkkel jóval szorosabb volt annál, mint eddig tudni lehetett.