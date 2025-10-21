Oroszok készültek merényletekre Németországban

A német hatóságok olyan kémbotrányra derítettek fényt, amelyre szakértők szerint még nem volt példa. Miközben a berlini kormánykoalíció erőfeszítéseket tesz azért, hogy további katonai támogatást nyújtson Ukrajnának az Oroszország elleni háborújához, lelepleztek két német-orosz állampolgárságú férfit, akik katonai gyakorlóközpontok és amerikai katonai létesítmények után kémkedtek, és már konkrét támadásokat is kiterveltek ellenük a Kreml megbízásából.