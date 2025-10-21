A Fővárosi Közgyűlés elé viszik az imázscég körüli szabálytalanságokat feltáró jelentést

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;visszaélések;vizsgálóbizottság;szabálytalanságok;Podmaniczky Mozgalom;Budapest Brand;

2025-10-21 18:54:00 CEST

A végelszámolás alatt álló Budapest Brand korábbi ügyei miatt létrehozott vizsgálóbizottság egyhangú döntést hozott, de a Karácsony Gergely mögött álló Demokratikus Koalíció és Párbeszéd képviselői tüntetőleg kivonultak a szavazásról.

A vizsgálóbizottság elfogadta jelentését – a vizsgálat eredményei a Fővárosi Közgyűlés elé kerülnek jövő szerdán. A határozati javaslatot a bizottság 7 igen szavazattal fogadta el, miután a Demokratikus Koalíció és a Párbeszéd egy-egy képviselője kivonult a szavazás előtt. Egyébként egy Párbeszédes és egy MKKP-s bizottsági tag igazoltan volt távol – posztolta Facebook-oldalán Gál József (Podmaniczky-frakció) bizottsági elnök, mellékelve a szavazati eredményjelző fotóját is. – Ez a vizsgálat nemcsak lezár egy időszakot, hanem világos üzenetet is közvetít: a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, az átláthatóság és a számonkérhetőség nem pártpolitikai kérdés, hanem közös felelősségünk – tette hozzá a politikus.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky-frakció vezetője, aki nemrég felvetette, hogy a jelentésben szereplő szabálytalanságok közül Karácsony Gergely főpolgármester a felelős, hogy a végelszámolás alatt álló, teljes nevén Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezetői milliókért bérelhettek parkolóhelyeket egy luxushotelben, a Kempinski Hotel mélygarázsában. Sőt, a volt főpolgármester-jelölt egy posztjában arról is írt, hogy a a cég az előző ciklusban több mint 30 millió forintot költött a saját vezetőinek autóhasználatára – lízingdíjakra, autópálya-matricákra és természetesen benzinre is. Mindezt közvetlenül azután, hogy Karácsony Gergely klímavészhelyzetet hirdetett az első intézkedésével.

Most Vitézy kiemelte, hogy a számos gazdálkodási visszásságot feltáró jelentést csak a Tisza Párt, a Fidesz és a bizottságot vezető Podmaniczky Mozgalom támogatta. – Mi lehetne annál beszédesebb, minthogy a főpolgármester pártjai, a DK és a Párbeszéd inkább kivonult a szavazásról, csakhogy ne kelljen állást foglalni a múltbeli gazdálkodási szabálytalanságokról. Ennyivel azért ezt nem lehet megúszni, a jelentést a Fővárosi Közgyűlés is tárgyalja rövidesen – tette hozzá.

Gál József erről azt közölte, hogy a közgyűlési előterjesztésben felkérnék a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint egy intézkedési terv elkészítésére is, decemberi határidővel. – A vizsgálat célja nem csupán a múltbeli döntések értékelése volt, hanem az is, hogy a megállapítások és javaslatok a jövőbeni döntéshozatalban és a többi fővárosi cég működésében is hasznosuljanak, elősegítve az átláthatóbb és felelősebb gazdálkodást – tette hozzá.