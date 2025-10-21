Eloltották a tüzet a Mol százhalombattai olajfinomítójában

tűz;oltás;MOL;olajfinomító;Százhalombatta;

2025-10-21 16:54:00 CEST

Sem a balesetben, sem az oltás alatt nem sérült meg senki.

Sikerült eloltani a tüzet a Mol százhalombattai olajfinomítójában. Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, a termelés fokozatosan újraindul – idézi a Portfolió a magyar energiaóriás közleményét, amely szerint sem a balesetben, sem az oltás alatt nem sérült meg senki.

Mint ismert, hétfő éjjel a Dunai Finomító 3-as desztillációs üzemében, az AV3-ban csaptak fel a lángok. A három desztillációs üzem közül ez a legnagyobb, az üzem területének a 40 százalékán pusztított a tűz. A baleset hírére a Mol-részvények árfolyama esni kezdett, azután, hogy a tüzet sikerült eloltani, ez azonnal mérséklődni kezdett, mégpedig 2 százalékról 1 százalékra.

A Mol korábban már cáfolta a híreket arról, hogy az AV3 területén robbanások is történtek volna, azt pedig kizárta, hogy lenne összefüggés a Százhalombattán, illetve a romániai Ploiești olajfinomítójában történt hasonló hétfői baleset között.