Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely a felelős, hogy a fővárosi imázscég vezetői milliókért bérelhettek parkolóhelyeket egy luxushotelben

2025-10-16 16:00:00 CEST

Egy vizsgálóbizottsági jelentés szerint a megszüntetett, végelszámolás alatt álló Budapest Brand vezetői éveken át a Kempinski Hotel mélygarázsában rejtegették autóikat.

Miért kellett milliókért parkolóhely a Budapest Brand vezetőinek a Kempinskiben? Ezt a kérdést feszegeti Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője egy vizsgálóbizottsági jelentés alapján. A jogelődeivel együtt több mint egy évtizeden át működött a városarculatért, egy ideig a turisztikáért is felelős önkormányzati cég tevékenységének vizsgálatára létrehozott fővárosi testület több szabálytalanságot is megállapított, köztük az említett luxusparkoltatást.

– A cég az előző ciklusban bizonyíthatóan nem bánt felelősen a rábízott közpénzekkel. A szerződések átvizsgálása során derítette ki a bizottság, hogy a Budapest Brand az azóta is üresen álló Városháza park megnyitása után havi több százezer forintért bérelt parkolóhelyeket a cég vezetőinek a Kempinski luxushotel mélygarázsában – írja a frakcióvezető. Kiemelte, hogy Deák tér, ahol a szálloda található közösségi közlekedéssel kiválóan megközelíthető, a Városháza belső udvarain pedig továbbra is több tucat autó parkol .

Vitézy Dávid szerint a luxusparkolók bérlése valóban a klasszikus, fölényeskedő pénzszórás példája, ami különösen elfogadhatatlan egy olyan városvezetés esetében, amely pénzhiányra hivatkozik, miközben hagyja szétrohadni a néhány éve kihelyezett utcabútorokat, és képtelen rendet tartani a BKK járatain. – A luxusparkolóhelyekre elfolyt pénz természetesen nem oldja meg a főváros anyagi problémáit. De a kormány elfogadhatatlan Budapest-politikája sem adhat felmentést Karácsony Gergelynek minden körülmények között. Ha ki akarjuk vezetni a fővárost abból a gödörből, ahová a pártpolitika lökte, akkor épp ezzel a szekértábor-logikával kell először leszámolni – tette hozzá a volt főpolgármester-jelölt.

Nemrég a Magyar Hang írt a Budapest Brand ügyében elkészült vizsgálóbizottsági jelentésről, amely a Fővárosi Közgyűlés megszüntető döntése nyomán végelszámolás alatt áll. A Tisza Párt kezdeményezésére megalakult bizottság a szabálytalanságok sorában kiemelte, hogy kifogásolja és további vizsgálatokat tart szükségesnem Karácsony Gergely prémiumfizetési gyakorlatánál is. A jelentésről a Fővárosi Közgyűlés októberi ülésén tárgyalhat.