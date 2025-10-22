Török Gábor szólt, hogy Deák Dániel sületlenségeivel ellentétben semmilyen pozíciót nem ajánlott fel neki Magyar Péter

Török Gábor;Deák Dániel;Magyar Péter;

2025-10-22 12:28:00 CEST

A megafonos propagandista előállt egy váddal, miszerint Gulyás Gergely posztját vehetné át.

Török Gábor politikai elemző tegnap gyors egymásutánban kétszer is olyan posztot tett közzé, amely kritikus volt a Fidesszel szemben: először emlékeztette Orbán Viktort, hogy az 1994-es tapasztalatokból kiindulva nem lesz feltétlenül „olcsóbb a kenyér” attól, ha ideszerveznek egy orosz-amerikai csúcstalálkozót, sőt. Aztán pedig bírálta a kormánypropagandát, amiért a megyei lapokban egyszerre jelent meg egy olyan AI-anyag, ami Magyar Pétert Manfred Weber láncos kutyájaként ábrázolja.

Ez már minden bizonnyal több volt a soknál, így az Orbán-kormány propagandistái neki is rontottak Török Gábornak: a megafonos Deák Dániel azonnal meg is vádolta a politikai elemzőt azzal, hogy „a Tiszának kampányol”, sőt, azt is állította, hogy Magyar Péter „miniszteri pozíciót ajánlott fel neki”. Bizonyítékot ehhez természetesen az égvilágon semmit nem csatolt, állítása szerint „a Tisza belső ügyeire rálátó forrásai” vannak.

A propagandista eképp fejtegette vádjait: „míg korábban Török Gábor az „egyrészt-másrészt” elemzések nagymestere volt, és kínosan igyekezett fenntartani a „független elemző” látszatát, ma már, amikor a Tisza Párt vagy személyesen Magyar Péter számára kínos politikai esemény történik, szinte azonnal egyértelműen állást foglal. Ezek az állásfoglalások pedig kivétel nélkül Magyar Péter narratíváját erősítik, őt igyekszik mosdatni.”

Erre aztán Török Gábor is kénytelen volt reagálni a saját Facebookján. Azt írta, bár nem szeret hülyeségekkel és alkotóikkal foglalkozni, de most úgy érzi, hogy meg kell nyugtatnia a legújabb alkotás szerzőjét, Deák Dánielt. „A jövőben is - idézem őt - az egyrészt-másrészt elemzések nagymestere szeretnék maradni, és kínosan igyekszem majd fenntartani a független elemző látszatát. Ja, és sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter nem ajánlott semmilyen pozíciót. Mondjuk előbbitől legalább kaptam egy fagyit” - fogalmazott.

A cáfolat ellenére a Megafon propagandistája nem állt le és azt állította - ismét bizonyíték nélkül - hogy Magyar Péter egészen konkrétan Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter posztját ajánlotta fel a politikai elemzőnek. „Török Gábor már régóta vágyik erre a pozícióra, így már érthető, miért támadja kiemelten Gulyás Gergelyt” - olvasható a vádpont.