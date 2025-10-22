Oroszország;Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Trump-Putyin találkozó;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

Ha eljön az ideje, megrendezzük – üzente Orbán Viktor a budapesti Trump–Putyin csúcsról

Az előkészületek folytatódnak, az időpont még mindig bizonytalan – közölte a kormányfő.

„Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő úgy folytatta, „holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre”. Azért lett így – állapította meg –, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. „Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Mint ismert, Donald Trump október 16-án jelentette be, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezután jött egy egyeztetéssorozat, amelynek csak a tényéről tudni, az eredményéről nem, az ügyben fő érintettként pedig megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit első hallásra állítólag meglepett, hogy Budapesten tartanának Trump–Putyin-csúcstalálkozót, de azt mondta, eljönne a magyar fővárosba. Ezt követte kedden a bejelentés, hogy Oroszország nem akar tűzszünetet, aztán a Trump-adminisztráció részéről az, hogy terv sincs a közeljövőben egy Trump–Putyin-csúcstalálkozóra. Szijjártó Péter a CNN műsorában azt mondta: reméli, hogy a csúcstalálkozó meg fog valósulni, és – miután nem tűztek ki dátumot – nem érti, mit jelent a halasztás.

Készen állunk a csúcstalálkozó megrendezésére – szögezte le a külügyminiszter.