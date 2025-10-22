Ha eljön az ideje, megrendezzük – üzente Orbán Viktor a budapesti Trump–Putyin csúcsról

„Szijjártó Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán.
A kormányfő úgy folytatta, „holnap, a Békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre”. Azért lett így – állapította meg –, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. „Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.Jegelték a budapesti Trump−Putyin-csúcstalálkozót, Moszkva és Washington álláspontja között nagyon mély a szakadék
Mint ismert, Donald Trump október 16-án jelentette be, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról. Ezután jött egy egyeztetéssorozat, amelynek csak a tényéről tudni, az eredményéről nem, az ügyben fő érintettként pedig megszólalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, akit első hallásra állítólag meglepett, hogy Budapesten tartanának Trump–Putyin-csúcstalálkozót, de azt mondta, eljönne a magyar fővárosba. Ezt követte kedden a bejelentés, hogy Oroszország nem akar tűzszünetet, aztán a Trump-adminisztráció részéről az, hogy terv sincs a közeljövőben egy Trump–Putyin-csúcstalálkozóra. Szijjártó Péter a CNN műsorában azt mondta: reméli, hogy a csúcstalálkozó meg fog valósulni, és – miután nem tűztek ki dátumot – nem érti, mit jelent a halasztás.Szijjártó Péter a CNN-nek: Nem lett kitűzve a dátum, ezért nem értem, hogy ebben az esetben mit jelent a halasztásMegszólalt Donald Trump is, nem akarja az időt pazarolni Vlagyimir Putyinnal BudapestenA közeljövőben nem lesz Trump–Putyin-csúcstalálkozó Budapesten