Török Gábor emlékeztette Orbán Viktort, hogy az 1994-es budapesti amerikai-orosz csúcs után az áram 65, a földgáz 53 százalékkal drágult

Orbán Viktor;Török Gábor;Budapesti békecsúcs;

2025-10-21 13:30:00 CEST

Nem biztos, hogy olcsóbb lesz a kenyér, miképp azt a miniszterelnök feltételezi.

1994 decemberében, pár nappal az önkormányzati választás előtt, diplomáciai csúcs volt Budapesten. Itt járt mindenki, aki fontos a világban, és bár messze nem ez tűnt akkor a leglényegesebb témának, Borisz Jelcin orosz és Bill Clinton amerikai elnök aláírásával megerősítve megszületett az mostanában sokat emlegetett budapesti megállapodás Ukrajna „atommentesítéséről” – idézte fel Török Gábor politikai elemző az akkori eseményeket.

Arról a budapesti memorandumról van szó, amelyet Vlagyimir Putyin épp az ukrajnai háborújával szegett meg, abban ugyanis az Egyesült Államokhoz és az Egyesült Királysághoz hasonlóan Oroszország is ígéretet tett Ukrajna biztonságának garantálására az országban lévő atomfegyverek átadásáért cserébe.

Török Gábor azzal kapcsolatban hozta fel a témát, hogy Orbán Viktor kifejtette harcosainak Zánkán: „amikor a magyarok végre kihúzhatnák magukat, rögtön azt kérdezik, olcsóbb lesz-e ettől a kenyér”, majd arra jutott, hogy igen. Ezért a politikai elemző felidézte: „Horn Gyula és kormánya pár napig a világ legfontosabb vezetőit láthatta vendégül, ám még a csúcs péntekén bejelentették: az áram 65, a földgáz 53 százalékkal drágul a lakosság számára. Pont három hónappal azelőtt, hogy Bokros Lajos pénzügyminiszter a róla elnevezett megszorító csomagot prezentálta.”