Magyar vadászpilóták szállnak szembe az oroszokkal, ilyenkor az Orbán-kormány sem számít

2025-10-22 09:55:00 CEST

A magyar vadászpilótáknak olyan közel kell repülniük a felfegyverzett oroszokhoz, hogy szabad szemmel is információt tudjanak gyűjteni a berepülő harci gépeikről. Ez ugyanis a Baltikum légvédelmét most részben ellátó magyar légierő gyakori feladata. A litvániai Šiauliai város melletti NATO-légibázison járt a Népszava.

A magyar légierő a Baltikumban egy NATO misszió keretében immár negyedik alkalommal lát el légi rendészeti feladatokat egy spanyol egységgel közösen. A pilóták elmondása szerint komoly kihívás az ottani szolgálat, de hangsúlyozták, agresszív és veszélyes manővereket nem tapasztaltak az oroszoktól.

A légi rendészeti művelet keretében július vége és december eleje között négy magyar Gripen és nyolc spanyol Eurofighter Typhoon típusú vadászgép állomásozik a litván légibázison, feladatuk Észtország, Lettország és Litvánia szárazföldi területeinek, illetve a Balti-tenger fölötti légtér védelme. A rendészeti feladat azt jelenti, hogy nekik kell azonosítani és kísérni azokat a gépeket, amelyek nem tartják be a légiközlekedési szabályokat. A šiauliai bázis mellett az észtországi Ämari légibázis a másik központja a missziónak, ott jelenleg olasz vadászgépek teljesítenek szolgálatot.

Október közepéig 17 éles riasztása volt a magyaroknak – mondta a Népszavának a légibázison Tősér Péter alezredes. Legtöbb esetben a Balti-tengeren, nemzetközi vizeken történő repüléshez kapcsolódó jelzés miatt kell a levegőbe emelkedniük. Jellemzően Szentpétervár és az Oroszországhoz tartozó, Lengyelország és Litvánia közé beékelődő Kalinyingrádi terület között közlekedő gépek miatt. Máskor valószínűsíthetően kiképzési repüléseket végrehajtó gépeket vagy felderítőgépeket kell közelről megfigyelniük.

A feladatuk elsősorban az idegen gépek azonosítása és amennyiben szükséges, kísérése. A NATO gépek minden esetben felfegyverezve szállnak föl, és sokszor az orosz repülők sem „üresen” közlekednek. Tősér Péter úgy nyilatkozott, a korábbi magyar missziókhoz képest még valamelyest csökkent is a riasztások száma idén.

A kecskeméti légibázishoz képest egészen más feladatokkal kell megbirkózniuk a pilótáknak, Tősér Péter elmondása szerint Magyarországon legtöbbször civil gépek miatt kapnak riasztást, például ha egy gép rossz frekvenciát használ és nem lehet vele kapcsolatba lépni.

A pilóták felszerelése is más a Baltikumban, ha a Balti-tenger fölé repülnek, akkor olyan vízálló ruhát is hordani kell a bevetéshez, amire egy esetleges tengerbe katapultálás után szükség lenne. Ezt már Simó Bence hadnagy magyarázta a litvániai légibázison újságíróknak. A magyar pilóta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem után Kanadában tanult két évet pilótának. Ezután következett egy rövid kiképzés Svédországban végül pedig Kecskeméten, ekkor már az olyan Gripeneken, amikkel a Baltikumban is repülnek. A magyar légtérhez képest teljesen más a környezet, ez sokkal nagyobb felelősség és még több odafigyelést igényel, magyarázta.

A teljes magyar misszió mintegy nyolcvan főből áll, a Gripenek állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, a karbantartás is folyamatos.

Sebők Krisztián százados szerint a vadászgépeknek kifejezetten jót tesz, ha gyakran repülnek, és itt a szinte napi szintű használat is adott, az éles bevetések mellett rendszeresek a gyakorlatok is. Ha pedig riasztás van, akkor a jelzéstől számított tizenöt percen belül a levegőben kell lenni, ehhez elengedhetetlen a csapatmunka.

A Népszava által kérdezett, a litván bázison szolgáló spanyol pilóta szerint kiváló az együttműködés és a közös munka a magyarokkal. A pilóta, akinek a nevét biztonsági okokból nem írhatjuk le, elmondta, neki különösen a többi pilótával van szorosabb viszonya, sok múlik a személyes kapcsolatokon is, és semmi oka panaszra. A spanyol misszió közel kétszáz fővel vesz részt a légtér védelmében. A spanyol pilóta elmondása szerint a Litvániában töltött hónapok alatt mindig sokkal többször kell fölszállniuk és többet repülhetnek, mint amikor például Andalúziában állomásoznak, ez számára egy pozitívum.

A bázison dolgozó két litván katona is elismeréssel beszélt a magyar kollégák munkájáról.

Arra a kérdésre, hogy érzik-e, hogy a magyar kormány esetleg oroszbarát politikát folytat, hangsúlyozták, itt a NATO-n belül katonák dolgoznak együtt katonákkal, közös célért, és nem foglalkoznak ilyen politikai témákkal.

Tudják, mindig számíthatnak az ott állomásozó magyar kollégákra.

A riasztások esetén valójában nemcsak a légibázis személyzete kapcsolódik be, hiszen ezeket a feladatokat a NATO kombinált légi műveleti központja koordinálja, a németországi ramsteini bázison található főparancsnoksággal. Frank Gräfe vezérőrnagy, a NATO Légierő Parancsnoksága (AIRCOM) vezérkari főnökhelyettese szerint ezeket a műveleteket úgy kell elképzelni, mintha egy teljes zenekart kellene működtetni, tökéletesen összehangolva a lépéseket a különböző szereplők között.

Frank Gräfe úgy nyilatkozott, a légi rendészet a NATO egy sikeres programja, amelyben a védelmi szövetség minden tagja valamilyen formában részt vesz. Az első misszió még az 1960-as években Nyugat-Németországban kezdődött, vagyis több, mint 60 éve az év minden napján, minden órában biztosítják a légtér védelmét a NATO egyes tagállamaiban. A balti országok néhány évvel Magyarország 1999-es csatlakozása után, 2004-től lettek tagjai a védelmi szövetségnek. Gräfe pilótaként vett részt az első német misszióban Šiauliai bázisán 2005-ben, és érezte, mennyire hálásak voltak a helyiek a munkájukért. Azelőtt Litvániának nem voltak meg a megfelelő képességei, a légtér megsértése következmények nélkül maradt.

A tengeren élesebb a fenyegetés

Bár a litvániai bázison a pilóták hangsúlyozták, nem érezhető agresszívabb viselkedés az orosz légierő irányából az elmúlt időszakban, a tengeren már más a helyzet. A zavaros hátterű hajók alkotta orosz árnyékflotta korábban nem látott kihívást okoz a Balti-tengeren. A NATO itt komolyabb fellépésre szánta el magát, miután az elmúlt években több tenger alatti kábelt is átvágtak vélhetően oroszok által irányított hajók. A NATO idén januárban Baltic Sentry (Balti Őrszem) néven indított program keretében megerősítette a tenger ellenőrzését. Egy vezető NATO tisztségviselő úgy nyilatkozott, szerinte eddig eredményes az elrettentés. A tengerszint alatti, felszíni és légtérben lévő mozgásokat is figyelik. Határozott lépéseket tesznek, ugyanakkor nem fognak eszkalálni, hangsúlyozta. De amikor például egy orosz „halászhajó” a koppenhágai öbölben gyanúsan sokat tartózkodott kritikus infrastruktúra közelében, erélyesen fölléptek. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hétfőn úgy nyilatkozott, az orosz árnyékflotta a hibrid támadások indítóállomásaként működik, ezért is terveznek újabb és újabb szankciókat a Moszkva által irányított flotta ellen.