Ukrajna szerint az oroszok lelőtték a saját vadászbombázójukat a Krím felett

Ukrajna;háború;Krím félsziget;orosz megszállás;

2025-10-17 16:29:00 CEST

Több orosz létesítményt is ukrán támadás ért.

Saját Szu–30SM típusú nehéz vadászbombázó repülőgépét semmisítette meg Oroszország a Krím légterében, miközben az orosz légvédelmi egységek az éjszaka próbáltak megsemmisíteni olyan drónokat, amelyek az elfoglalt félsziget és Oroszország belső területei felé tartottak – közölte az ukrán haditengerészet szóvivője a The Kyiv Independet című lappal.

Dmitro Pletencsuk egyes lehallgatott beszélgetésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a repülőgép pilótája életét vesztette, miután Szu–30SM-es két hajtóműve kigyulladt. Elmondása szerint az orosz erők valószínűleg saját többcélú harci repülőgépüket lőtték le, miközben ukrán dróntámadást próbáltak elhárítani légvédelmi eszközeikkel.

Az ukrán dróntámadás feltehetően a Gvardeyskoye légibázis közelében lévő létesítményt találta el a Krímben, a felvételek alapján pedig a közeli olajraktár is lángra kapott. A szevasztopoli orosz megszálló hatóságok nem reagáltak az ukrán támadás lehetséges következményeire.

Oroszország több városában – köztük a mintegy 400 kilométerre az ukrán határtól fekvő Szocsiban – is támadások történtek. A város polgármestere, Andrej Proshunyin tájékoztatása szerint működésbe lépett a légvédelem, amely egy rakétatámadást is visszavert. Közölte, hogy helyi idő szerint reggel fél nyolcra minden drón- és rakétafenyegetést sikerült megszüntetni. Orosz sajtóforrások arról számoltak be, hogy több mint tíz repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését.

Az ukrán fegyveres erők rendszeresen hajtanak végre támadásokat katonai létesítmények ellen az elfoglalt területeken és Oroszország mélyén, hogy gyengítsék Moszkva haderejének képességeit az Ukrajna elleni háborúban.

Donyeckben dróntámadás ért egy orosz lőszerraktárt, a detonációsorozat után tűz ütött ki az elfoglalt városban. Az október 17-én hajnalban ukrán drónok csapást mértek egy olajfinomítóra Oroszország Szaratov térségében – erősítette meg az ukrán különleges műveleti erők parancsnoksága, az SZSZO.

Ezzel egy időben Oroszország Volgográd régiójában egy elektromos alállomás is kigyulladt, miután ugyanezen az éjszakán szintén ukrán dróntámadás érte – közölte október 16-án reggel a térség kormányzója, Andrej Bocsarov.