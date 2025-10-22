Rendkívüli auditot rendelt el Lázár János minisztériuma a Strabagnál

Lázár János;Strabag;auditálás;M30;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-10-22 16:01:00 CEST

Egyre jobban eldurvul az M30-as úttal kapcsolatos vita.

Rendkívüli auditot rendelt el az Építési és Közlekedési Minisztérium a Strabaggal szemben – tájékoztatott szerdán a tárca.

A közlemény szerint az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát 2024 elején kellett lezárni, miután talajvíz- és töltésmozgás következtében repedések és süllyedések keletkeztek az útpályán.

A kivitelező Strabag garanciális helyreállítási munkálatokat vállalt, és 2025 tavaszán megkezdte a bontást, valamint az útpálya újjáépítését. A pályaszerkezetet vascölöpökkel és töltésmegerősítéssel stabilizálták. Az Építési és Közlekedési Minisztérium februárban október 31-i határidőt jelölt meg a helyreállítás befejezésére, majd október 21-én feloldotta a cég titoktartási kötelezettségét, arra hivatkozva, hogy a kivitelezés üteme a tervezettnél lassabban halad.

A Strabag közlése szerint a műszaki adottságok és a szoros határidő nehezítik a kivitelezést, de a vállalat elkötelezett a munkák határidőre történő befejezése mellett.

A tárca kiemelte: az Építési és Közlekedési Minisztérium rendkívüli auditot rendelt el a Strabaggal szemben, hogy átfogó vizsgálatot végezzen a projekt körülményeiről és a garanciális helyreállítás folyamatáról.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon” - zárul a tárca közleménye.