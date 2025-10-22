Rendkívüli auditot rendelt el Lázár János minisztériuma a Strabagnál

Rendkívüli auditot rendelt el az Építési és Közlekedési Minisztérium a Strabaggal szemben – tájékoztatott szerdán a tárca.
A közlemény szerint az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát 2024 elején kellett lezárni, miután talajvíz- és töltésmozgás következtében repedések és süllyedések keletkeztek az útpályán.
A kivitelező Strabag garanciális helyreállítási munkálatokat vállalt, és 2025 tavaszán megkezdte a bontást, valamint az útpálya újjáépítését. A pályaszerkezetet vascölöpökkel és töltésmegerősítéssel stabilizálták. Az Építési és Közlekedési Minisztérium februárban október 31-i határidőt jelölt meg a helyreállítás befejezésére, majd október 21-én feloldotta a cég titoktartási kötelezettségét, arra hivatkozva, hogy a kivitelezés üteme a tervezettnél lassabban halad.
A Strabag közlése szerint a műszaki adottságok és a szoros határidő nehezítik a kivitelezést, de a vállalat elkötelezett a munkák határidőre történő befejezése mellett.
A tárca kiemelte: az Építési és Közlekedési Minisztérium rendkívüli auditot rendelt el a Strabaggal szemben, hogy átfogó vizsgálatot végezzen a projekt körülményeiről és a garanciális helyreállítás folyamatáról.
„Nem fogjuk hagyni, hogy a Strabag diktáljon" - zárul a tárca közleménye.