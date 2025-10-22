Egyre jobban eldurvul az M30-as úttal kapcsolatos vita.
Úgy tűnik, nem elég, hogy az egykori technológiai és ipari tárca vezetője egy állami cég vezérigazgatója és a győri egyetem kuratóriumi elnöke.
Uniós források tömegétől eshetünk el a negyedik Orbán-kormány illiberális harcának hatására, na és amiatt, hogy nem tudjuk hitelesen bizonyítani, mire mennek el az EU-s pénzek.
Az Altus Zrt. nem végez auditálási tevékenységet az Euróai Bizottság megbízásából - közölte hétfőn Brüsszelben Jakub Adamowicz, az uniós javaslattevő-végrehajtó testület regionális politikával kapcsolatos ügyekben illetékes szóvivője.