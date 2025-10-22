Huszonhárom embert szállítottak kórházba a szolnoki buszbaleset helyszínéről, egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett

Szolnok;buszbaleset;Györfi Mihály;

2025-10-22 13:33:00 CEST

A város polgármestere szerint a legnagyobb valószínűséggel a buszsofőr rosszulléte miatt történt a baleset, de ezt még vizsgálja a rendőrség.

Szerda reggel a Varga Katalin Gimnázium falába csapódott egy helyi járatú busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél. Györfi Mihály, a város polgármestere most a 24.hu-nak azt mondta, egyelőre úgy tűnik, hogy egy súlyos és 22 könnyű sérültje van a balesetnek.

– Tudomásom szerint egy idős hölgy szenvedett súlyos sérülést. Az volt a legnagyobb szerencse, hogy egy nagy fa felfogta az ütközést a becsapódás előtt és egyetlen gyerek sem sérült meg az iskolában tartózkodó diákok közül – fogalmazott a városvezető, hozzátéve, végül egyik mentőhelikopter bevetésére sem volt szükség.

Györfi Mihály a portálnak arról is beszélt:

a rendőrség vizsgálja, hogy rosszullét vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet.

– A legnagyobb valószínűséggel a buszsofőr rosszulléte miatt történt a baleset, de ezt még vizsgálja a rendőrség. Fontos kiemelnem, hogy példa nélküli volt az összefogás a mentősök, a katasztrófavédők, a rendőrök és az önkormányzat között. Még rendőrségi kocsival is vittek sérülteket a kórházba a baleset után. Úgy tűnik, hogy nem okozott nagyobb rongálást a busz a gimnázium épületében, de a biztonság kedvéért azonnal kiküldünk a helyszínre egy statikust, hogy megvizsgálja az épületet – mondta a polgármester. Kiemelte, hogy a város minden segítséget megad a balesetben érintetteknek.

Kedves Mónika, a gimnázium igazgatója az intézmény oldalán azt írta,

az iskola épületében nem történt személyi sérülés.

Hozzátette, a baleset következtében kialakult helyzetre való tekintettel a mai napon eltekintenek a tanórai késések regisztrálásától.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy

huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba a mentők szerda reggel a szolnoki buszbaleset helyszínéről.

Egy idős nő súlyosabb sérülést szenvedett. Győrfi Pál tájékoztatása szerint számos mentőautó és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség,

a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek és felmerült a csonttörés lehetősége. Egy idős nő állapota minősült súlyosabbnak, ő fej- és gerinctáji sérüléseket szenvedett, de eszméleténél volt. Többen könnyen sérültek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban közölte, hogy egy helyi járatos busz Szolnok Szandaszőlős irányából haladt a belváros felé, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a Tisza-hídról lehaladt és a körforgalomban a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. Az épület ezen részén órát nem tartottak. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendelt el nyomozást.