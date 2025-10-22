Egy felmérés szerint a magyarok pártállástól függetlenül elutasítják a politikai elit gazdagodását

közvélemény-kutatás;meggazdagodás;aHang;

2025-10-22 17:11:00 CEST

Az Orbán-kormányhoz köthető gazdasági szereplők vagyongyarapodása a társadalom egyik leginkább elutasított jelensége.

A magyarok többsége elutasító a politikához köthető gazdasági elit gyarapodásával szemben – derül ki az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont által elvégzett közvélemény-kutatásból.

A válaszadók többsége nem tartja helyesnek, hogy a közbeszerzések révén néhány, a kormányhoz köthető vállalkozói kör jelentősen meggazdagodott, és a többség szerint indokolt lenne az elszámoltatás, illetve a vagyonosodás vizsgálata.

Az augusztusi első kérdés („Az Orbán-kormány alatt néhány vállalkozó jelentősen meggazdagodott, nem kis részben a közbeszerzéseknek köszönhetően. Ön ezt helyesnek gondolja?”) alapján a válaszadók 69 százaléka helytelenítette a jelenséget, 12 százalék tartotta helyesnek, míg 19 százalék nem tudott állást foglalni. A második, szintén augusztusi kérdés („Ön szükségesnek tart-e vagyonosodási vizsgálatot az esetükben?”) esetében a válaszadók 72 százaléka igennel felelt, 11 százalék nemmel, 17 százalék pedig bizonytalan volt.

Az október eleji mérésben a kérdés két állítást tartalmazott: „Egyesek szerint helyes, hogy a kormány a nemzeti tőkésosztályt erősíti. Mások szerint helytelen, hogy a kormány saját emberei gazdagodnak meg ilyen mértékben.” A válaszadók 62 százaléka a második, kritikus megközelítéssel értett egyet, 14 százalék támogatta a kormányzati érvelést, míg 24 százalék nem tudott választ adni.

A politikai hovatartozás szerinti megoszlás alapján a Fidesz-szavazók 41 százaléka is szükségesnek tartotta a vagyonosodási vizsgálatot, 33 százalékuk viszont elutasította azt.

Az ellenzéki és Tisza Párt-szavazók körében a vizsgálat támogatottsága meghaladta a 90 százalékot, a bizonytalan választók 63 százaléka szintén vizsgálatpárti volt.

A felmérések összességében azt mutatják, hogy a kormányhoz köthető gazdasági szereplők vagyongyarapodása a társadalom egyik leginkább elutasított jelensége, és az ezzel kapcsolatos elszámoltatási igény politikai beállítottságtól függetlenül jelen van.

A kutatást az aHang megbízásából a 21 Kutatóközpont végezte 2025. augusztus 27–31., illetve október 4–10. között, ezer fő megkérdezésével, hibrid (online és telefonos) adatfelvételi módszerrel. A minta a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022-es népszámlálási adatai alapján reprezentatív a teljes lakosságra nézve, a mintavételi hibahatár ±3 százalékpont.