2025-10-21 19:52:00 CEST

Magyar Péter: Október 23-ra kaptunk drónengedélyt, de a HM közölte, légtérzár lesz a Békemenet után

A Tisza Párt elnöke szerint retteg a hatalom, hogy a Nemzeti Meneten sokkal többen lesznek, mint a Békemeneten. Ha Deák Dánielnek és a Megafonnak szabad volt felszállnia Kötcsén a légtérzár alatt, akkor ők is fel fognak szállni.