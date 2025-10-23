Hadházy Ákos Hatvanpusztán emlékezett

1956-os forradalom;

2025-10-23 09:26:00 CEST

A független parlamenti képviselő azzal jelentkezett be Orbán Viktor családjának fényűző birtoka mellől, hogy az ellenzék a Hősök terén gyűlik össze, és az valóban praktikusabb helyszín ő két ok miatt mégis Hatvanpusztán kezdi a napot. Az egyik, hogy „amit ma Orbán Viktor a Kossuth téren hadovál”, annak a valódi lényege egy mondatban foglalható össze: mindent meg akar tenni, hogy a 2026-os parlamenti választás után végre végleg ideköltözhessen. A másik, hogy Hatvanpuszta rámutat arra is, hogy az 1956-os forradalmárok nem ezt akarták, és nem egy ilyen országért adták az életüket.

Hadházy Ákos azt elismerte, hogy az akkori ellenzéknek nehezebb dolga volt, hiszen 1956-ban egy igazi diktatúra uralkodott Magyarországon, másrészt viszont egy dologban könnyebb dolguk volt: nem volt kérdés számukra, hogy nem bízhatnak abban, hogy választáson győzhetik le a rendszert. A független parlamenti képviselő szerint mostani ellenzék még nem jött rá, hogy ha nem tiszták a választások feltételei, akkor sokkal nehezebb győzni, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy marad a korrupt hatalom a helyén.