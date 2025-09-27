„Fontos, hogy viszkessenek tőlünk legalább egy kicsit” – Szafari, CNN és Bindzsisztán a Hadházy-féle hatvanpusztai tüntetésen

tüntetés;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-09-27 14:30:00 CEST

Néhányan egy pillanatra a tüntetőt és rendőrt is zebrának néztek. Minden egy helyen.

Hivatalos kezdés, vagyis szombat délután 2 óra előtt 30 40 perccel körülbelül 100 ember baktatott azon a bekötőúton, amely Orbán Viktor családjának a hatvanpusztai birtokához vezet a független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos újabb tüntetésére. Megjelent a CNN is, annyi rendőr viszont nem, mint a múltkor, legalábbis sem a bejáratnál, sem bent a sorfalban álltak annyian. A demonstráción túlzás nélkül szafarihangulat uralkodik, jókedv és zebralufik mindenhol, a bejáratnál önkéntesek osztogatják a programot, a birtok előtt újra ott magasodik a létrakilátó. Amikor odaértünk, a hangszórókból először a Dallas főcímdala szólt, aztán Majkától a Csurran, cseppen. A főként idősekbôl álló közönség sorban áll, hogy felmásszon a létrakilátóra.

Egy 60 körüli budapesti hölgy, aki már múltkor is itt volt, azt mondja, nem azért kellett újra megszervezni ezt, mert a fideszesekhez eljuthatna, hogy mi folyik itt, vagy mert nem jutott el elég emberhez, hanem azért, mert bár hatástalannak tűnik, amit csinálnak, látszik, hogy zavarják a hatalmat. – Fontos, hogy viszkessenek tőlünk legalább egy kicsit – teszi hozzá. Szerinte ez nem is Hadházy Ákos személyes politikai karrierjéről szól.

Bárki lakik is itt, Orbán Győző vagy Orbán Viktor, ilyen jó hangulat és ennyi mosolygó ember még biztosan nem volt ezen a bekötőúton, mint most. Ez önmagában kuriózum. Főleg ha ez tényleg mezőgazdasági komplexum – jegyzi meg helyszíni tudósítónk. Nem az, hanem a NER korrupciójának az immár világhírű helyszíne,

valaki fájlalja is, hogy ha mindenki ide-oda kirándul, akkor sehol nem lesz tömeg.

Első megszólalónkkal szemben egy idős házaspár azt állítja, igenis azt gondolják, hogy a demonstráció abban is segít, hogy Hatvanpuszta a fideszesek ingerküszöbét áttörje. El fog jutni, át fog törni. Már csak azért is, mert - fűzi hozzá az úr - biztos benne, hogy a Szőlő utca ügyében konkrét bizonyítékok fognak előkerülni, hogy kormánytagok érintettek. Arra számít, hogy az Orbán-kormány a 2026-os parlamenti választás megbukik előtt emiatt. Attól viszont nagyon félnek mindketten, hogy ebből tényeges polgárháború lesz, mert ez olyan súlyos ügy. Hadházy Ákost kedvelik, követik a munkásságát. Ez nem a karrierjéről szól, de az egyetlen hibájának azt tartják, hogy - a képviselő szavaival ellentétben - maga is választáson való indulásban gondolkodik, miközben itt rendszerváltás kell.

Séta közben néhányan egy pillanatig azt hitték, hogy a távolban zebrákat látnak, de mint kiderült, csak tüntetők szabadultak el a mezőn, a nyomukban pedig egy rendőr lépked.

Ezután a hangosbemondón tájékoztatnak, hogy Etyekig áll a kocsisor, ezért még egy kis sétát javasolnak a beszédek előtt.

Fél 3 után kezd elég ember összegyűlni a beszédekhez a bejárat előtt. A Bankrupttól csendül fel A hülyeség ára: „Miért lett minden ilyen kurva drága? Egy országnak maradt tátva a szája!”

Közben a rendőrök azt kérik, hogy se a fák felőli oldalra, se a szántóra ne nagyon menjen senki, mert az magánterület. A bekötőút ezek szerint nem az. Megérkezett Puzsér Róbert is, amennyire lehet, Hadházy Ákos elmagyarázza neki, neki, mi hol van az Orbán-birtokon.

„Arrafelé van a nyári lak!”