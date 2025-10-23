Robert Fico ismét visszakozott, nem vétózza meg az oroszok elleni tizenkilencedik szankciós csomagot

Szerda késő este azonban Rober Fico szlovák miniszterelnök kormányának képviselői közölték a csütörtöki európai uniós csúcstalálkozót előkészítő tisztviselőkkel, hogy visszavonja vétójogát az agresszor Oroszország elleni 19. szankciós csomaggal kapcsolatban – írja a Politico a lapnak nyilatkozó két diplomata belső információira hivatkozva.
A brüsszeli források szerint Ficónak kellően határozott szöveggel sikerült elérnie kedvezményeket az őt aggasztó kérdésekben, beleértve az energiaárakat és az autóipart. Arra is emlékeztettek, hogy Robert Fico populista szlovák miniszterelnök, és régóta fenyegetőzik azzal, hogy megakadályozza Ukrajna uniós támogatását és az Oroszország elleni új szankciók jóváhagyását.
A Népszava is beszámolt korábban az osztrák közszolgálati ORF tudósításáról, amely szerint a szlovák kormányfő a pozsonyi parlament egyik bizottsági ülésén arról beszélt, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen beszédet mondó Orbán Viktor távollétében Robert Fico fogja kérni az EU- állam- vagy kormányfőit, hogy Magyarország nélkül, újra 26 EU-tagország nevében adják ki a Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatot az Európai Unió csütörtökön kezdődő csúcstalálkozója után.Orbán Viktor helyett Robert Fico fogja kérni az EU politikai vezetőit, hogy Magyarország nélkül fogadják el a csúcstalálkozójuk Ukrajnáról szóló zárónyilatkozatát
Arról is írtunk, hogy Robert Fico támogatni fogja a 19. szankciós csomagot, ha csütörtökön Brüsszelben megkapja, amit kér, viszont Orbán Viktor minden jel szerint meg akarja vétózni a többi között az orosz LNG vásárlásának a tilalmával életbe lépő újabb szankciókat.