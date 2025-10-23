Robert Fico;Orbán Viktor;EU-csúcs;vétó;uniós szankciók;visszakozás;orosz-ukrán háború;

2025-10-23 11:20:00 CEST

Robert Fico ismét visszakozott, nem vétózza meg az oroszok elleni tizenkilencedik szankciós csomagot

A szlovák miniszterelnök szerda este megkapta, amit kért, tehát az ottani energiaárak és az autóipar tekintetében könnyítéseket kaphattak.