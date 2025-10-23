Egyre gyakoribbak Belgorodban az áramszünetek az ukrán dróntámadások miatt

Ukrajna;Belgorod;orosz megszállás;

2025-10-23 09:39:00 CEST

Már lehet hallani olyan orosz véleményt is, hogy az ország zsákutcába kerülhet, ha folytatja a háborút.

Oroszország belgorodi térségének lakói arról számolnak be, hogy egyre gyakoribbak az áramszünetek, a légiriadók és az ukrán drónokra leadott lövések hangjai, miközben Kijev határon átnyúló támadásokkal válaszol városainak ismétlődő bombázásaira – derül ki a BBC beszámolójából.

2025 eleje óta csaknem négyszeresére nőtt az ukrán dróntámadások száma a Belgorodi területen. A hatósági adatok szerint szeptemberben több mint 4000 drónt észleltek, szemben a januári mintegy 1100-zal. Egyetlen hónap egyik legnagyobb támadása során több mint 260 drón érte a régiót, és a nyár óta a rakétacsapások száma is emelkedett.

Ukrajna közben súlyos veszteségeket szenved el Oroszország rendszeres rakéta- és dróntámadásaitól, amelyek ismét civil áldozatokat követelnek - és városokban válik elérhetetlenné a fűtés és az áram. Az orosz csapások szerdai hulláma hét halálos áldozatot, köztük két gyermeket követelt. Egyre többen tartanak attól, hogy az idei tél Ukrajna eddigi legnehezebb időszaka lehet. Az ukrán hatóságok szerint a Belgorod elleni támadások Oroszország korábbi, energiahálózatot célzó csapásaira adott válaszlépések voltak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a Belgorodban élőknek meg kell érteniük: ha Oroszország megfosztja az ukránokat az áramtól, ők is hasonló lépéseket fognak tenni.

A Belgorodi régió stratégiai fontosságú logisztikai útvonal és felvonulási zóna az orosz erők számára az ukrán határ közelében, ahonnan rendszeresen indítanak tüzérségi és rövid hatótávolságú dróntámadásokat. Bár a háború korábbi szakaszában előfordultak kisebb áramkimaradások, a terület központját, Belgorod városát idén őszig nem érintették jelentősebb áramszünetek. Egy helyi diák elmondása szerint szeptember végén, egy rakétariadó idején a város hőerőművét és egy alállomását találat érte, aminek következtében több tízezer ember maradt áram nélkül.

A központban gyorsan helyreállt a szolgáltatás, de a külvárosok egy részében csak másnap reggelre lett ismét áram. A régióban mintegy 77 ezer ember, vagyis a lakosság 5 százaléka maradt ellátás nélkül. Egy másik helyi lakos arról számolt be, hogy estére teljes sötétségbe borul a város, a lakóházakban és az üzletekben sincs világítás, és az utcán alig lehet tájékozódni.

Néhány nappal később újabb nagy áramszünet következett be, a hatóságok pedig elismerték, hogy nem tudnak mindenkit ellátni tartalékgenerátorral, ezért arra kérték a lakosokat, hogy szerezzenek be saját berendezést. Egy idős lakó elmondása szerint ez szinte lehetetlen, mivel az üzemanyaghiány miatt a generátorokat sem tudnák működtetni, ráadásul az áruk is jelentősen megemelkedett.

Oroszország területének több mint felén, így a Belgorodi régióban is benzin- és dízelhiány alakult ki, miután sorozatos ukrán támadások érték az orosz olajfinomítókat.

A legutóbbi, áramkimaradást okozó csapások során valószínűleg nehezebb fegyvereket is bevetettek – a jelentések szerint hosszú hatótávolságú HIMARS-rakéták és Morok típusú drónok is szerepet játszhattak. Miközben Oroszország nagy részén a háború továbbra is távolinak tűnik, a Belgorodi régió lakói nap mint nap szembesülnek következményeivel, akárcsak a határ túloldalán élő ukránok.

Egy helyi férfi szerint a háború, amely korábban háttérbe szorult, most ismét érezteti hatását – az áramszünetek, az üzemanyaghiány és a folyamatos bizonytalanság miatt. Úgy fogalmazott, ha Oroszország folytatja a háborút, az zsákutcába vezeti az országot.