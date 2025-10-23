Fricz Tamás: Sorsdöntő Békemenet lesz a mostani

október 23;Fricz Tamás;békemenet;

2025-10-23 10:24:00 CEST

Sorsdöntő lesz a Békemenet, az elsőhöz hasonlítható, amikor az emberek azt érezték, hogy meg kell védeni az ország függetlenségét – mondta Fricz Tamás, a Békemenetet szervező CÖF–CÖKA alapítója csütörtökön, a Harcosok órája című online műsorban.

A politológus – írja az MTI – emlékeztetett: 2012-ben az Európai Bizottság az Alaptörvényt támadta, és a médiaszabadságot, a demokráciát „féltették tőlünk”. Hozzátette, szükség volt egy első, nagy kiállásra, arra, hogy a magyar nép jelenlétével bizonyítsa, ezek a vádak nem igazak.

„Eltelt 13 év, és most soha nem látott támadás éri a magyar szuverenitást kívülről és belülről. A külső támadás olyan összehangoltnak tűnik a brüsszeli elit részéről, hogy különös fellépést kíván tőlünk. Korábban politikailag támadtak bennünket, az elmúlt hónapokban a háború kapcsán összehangoltan támadnak bennünket politikailag, jogilag és pénzügyileg” – fogalmazott.

„Mindenáron be akarnak vonni minket a háborúba, azt akarják, hogy 27. tagállamként álljunk be a többiek mellé, fogadjuk el azt a bornírt gondolatot, hogy az Európai Unió háborúban áll Ukrajna oldalán. Erre nagyon erős választ kell adni: a Békemenet megmutatja, hogy az ország látható többsége meg akarja védeni az önállóságot” – mondta. Hangsúlyozta, meg kell őriznünk a szuverenitásunkat, mert Brüsszelben komolyan gondolják, hogy meg akarják szüntetni azt.

Fricz Tamás kitért arra is, hogy a legutóbbi Békemeneten tapasztalta: az a gárda, amelyik 2012-ben, az első Békemeneten jelen volt, már megöregedett, de a legutóbbi, tizedik Békemeneten azt látták, hogy a szülőkkel együtt fiatalok is voltak. Ez fontos – kellenek a fiatalok, bizakodunk, hogy egy új generáció is jelen lesz, sokkal erősebben – jegyezte meg.

Úgy vélte, „a Békemenet olyan bázisa a szuverenista, nemzeti, keresztény oldalnak, amire mindig lehet számítani, erőt ad az egész közösségnek.”