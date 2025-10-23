Egyik rabtársa halálosan megfenyegette Nicolas Sarkozyt

ítélet;nyomozás;Nicolas Sarkozy;börtönbüntetés;halálos fenyegetés;

2025-10-23 13:58:00 CEST

A volt francia elnököt már az első börtönnapján érte ilyen inzultus, amelynek ügyében azonnal nyomozást indított az ügyészség.

A francia ügyészség nyomozást indított, miután felbukkant egy videó, amelyen a párizsi La Santé börtön egyik fogvatartottja halálosan megfenyegeti Nicolas Sarkozyt – írja a hvg.hu a France24-nek a volt francia elnök első börtönnapjáról közölt beszámolója nyomán. Az ügyészség a Reuterst pedig arról tájékoztatta, hogy 2025. október 22-én a párizsi ügyészséget a La Santé börtön igazgatója értesítette egy közösségi médiában keringő videóról, amelyet egyértelműen egy fogvatartott vett fel, és amelyben fenyegetéseket intézett Nicolas Sarkozy érkezése után.

Az eddigi információk szerint a nyomozás részeként három fogvatartottat hallgattak ki, és a börtön átkutatásakor két mobiltelefont foglaltak le. Sarkozy, aki 2007 és 2012 között vezette Franciaországot 2025. október 21-én kedden reggel vonult be a párizsi La Santé börtönbe. Ahogy mi is írtuk, ez történelmi esemény volt, ugyanis soha nem fordult elő korábban, hogy egy volt francia elnöknek le kell töltenie a börtönbüntetését, igaz, várhatóan az exállamfő a rá kiszabott öt év ellenére sem lesz néhány hónapnál tovább a büntetésvégrehajtási intézményben.

Nicolas Sarkozyt a múlt hónapban öt év börtönbüntetésre ítélték bűnügyi összeesküvésért, a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai pénzből történő finanszírozásában, diplomáciai szívességekért cserébe játszott szerepéért. Cellájában saját zuhanyzó és vezetékes telefon is van, tévé és hűtőszekrény is elérhető havidíjért. Ugyanakkor a volt elnököt két fegyveres rendőr védi bebörtönzése alatt, ami miatt panaszt tett a börtönőrök szakszervezete.

Az ügyben nem ez az első halálos fenyegetés. Szeptemberben azt a bírónőt fenyegették meg, aki elítélte Nicolas Sarkozyt. Akkor a francia bírói szakszervezet (USM) tett feljelentést emiatt.