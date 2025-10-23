Egy idős asszony a gyerekeiért vonul a Békemeneten, csodálatos Orbán-beszédre számít

Bioritmus;1956-os forradalom;

2025-10-23 13:08:00 CEST

Egy idős asszony, Zsuzsanna a II. kerületből lapunknak arról beszélt, hogy nagyszerűen érzi magát, ott volt az eddigi összes Békemeneten, mind a 11-en. Mindig vitt magával haza valami apróságot emlékbe. Arra a kérdésre, hogy miért jött ma ki, azt felelte: – A gyerekeimért. Azt is mondta, hogy Orbán-pólót adtak neki a szervezők, és mindenkinek, aki regisztrált az eseményre. Arra számít, hogy Orbán Viktor beszéde csodás lesz, mint mindig.

Az elhalasztott budapesti Trump–Putyin–csúcstalálkozóról azt mondta, meg fogják tartani, legalábbis nagyon reméli.