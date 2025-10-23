Egy idős asszony a gyerekeiért vonul a Békemeneten, csodálatos Orbán-beszédre számít

Egy idős asszony, Zsuzsanna a II. kerületből lapunknak arról beszélt, hogy nagyszerűen érzi magát, ott volt az eddigi összes Békemeneten, mind a 11-en. Mindig vitt magával haza valami apróságot emlékbe. Arra a kérdésre, hogy miért jött ma ki, azt felelte: – A gyerekeimért. Azt is mondta, hogy Orbán-pólót adtak neki a szervezők, és mindenkinek, aki regisztrált az eseményre. Arra számít, hogy Orbán Viktor beszéde csodás lesz, mint mindig.
Az elhalasztott budapesti Trump–Putyin–csúcstalálkozóról azt mondta, meg fogják tartani, legalábbis nagyon reméli.Megszólalt Donald Trump is, nem akarja az időt pazarolni Vlagyimir Putyinnal Budapesten