A közeljövőben nem lesz Trump–Putyin-csúcstalálkozó

Budapest;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-21 18:34:00 CEST

Se időpont, se terv nincs még.

Cikkünk nemsokára frissül!

Úgy tűnik, a közeljövőben nem fognak Trump–Putyin-csúcsot tartani Budapesten, a CBS News kérdésére legalábbis egy fehér házi tisztségviselő kedden azt mondta, találkozó jelenleg nincs tervben.

Mint ismert, Donald Truump amerikai elnök október 16-án jelentette be, hogy Budapest lesz a helyszíne a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó következő találkozójának az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bedobta magát, mondván, nem bízik Orbán Viktorban, de ha kell ő is eljön Budapestre. Bár a Financial Times megszellőztette, hogy az amerikai és az orosz elnök akár már október 30-án összefuthat a magyar fővárosban, ezt minimum kétségbe vonja, hogy Donald Trump október 29-én egy kétnapos látogatásra Dél-Koreába utazik.

A csúcstalálkozó annak ellenére késik, hogy a külügyminiszteri szintű előkészítő tárgyalásokat már megkezdték, nem mellesleg az első bejelentés után Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonon beszélt Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is.