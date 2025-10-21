A közeljövőben nem lesz Trump–Putyin-csúcstalálkozó

Cikkünk nemsokára frissül!
Úgy tűnik, a közeljövőben nem fognak Trump–Putyin-csúcsot tartani Budapesten, a CBS News kérdésére legalábbis egy fehér házi tisztségviselő kedden azt mondta, találkozó jelenleg nincs tervben.
Mint ismert, Donald Truump amerikai elnök október 16-án jelentette be, hogy Budapest lesz a helyszíne a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó következő találkozójának az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bedobta magát, mondván, nem bízik Orbán Viktorban, de ha kell ő is eljön Budapestre. Bár a Financial Times megszellőztette, hogy az amerikai és az orosz elnök akár már október 30-án összefuthat a magyar fővárosban, ezt minimum kétségbe vonja, hogy Donald Trump október 29-én egy kétnapos látogatásra Dél-Koreába utazik.Volodimir Zelenszkij szerint Budapest nem ideális helyszín a tárgyaláshoz, de kész eljönniNem is biztos, hogy Donald Trump a béke miatt jön, gazdasági projektekről tárgyalhat Budapesten Vlagyimir PutyinnalLengyelország letartóztatja Vlagyimir Putyint, ha az orosz elnök lengyel légtéren keresztül repül a budapesti csúcsra
A csúcstalálkozó annak ellenére késik, hogy a külügyminiszteri szintű előkészítő tárgyalásokat már megkezdték, nem mellesleg az első bejelentés után Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonon beszélt Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is.Anyád – válaszolta a Fehér Ház arra a kérdésre, ki javasolta, hogy Budapesten tartsák a Trump–Putyin-találkozótSzijjártó Péter: Az EU-s politikusok többsége mindent meg fog tenni a budapesti Trump–Putyin-csúcs megakadályozásáért