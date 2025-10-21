Budapest;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

Miért Alaszka, miért Trump, miért Putyin? Az eseményeket követőknek be kell érniük spekulációkkal néhány felvétel, a szereplők testbeszéde alapján

A közeljövőben nem lesz Trump–Putyin-csúcstalálkozó

Se időpont, se terv nincs még. 

Cikkünk nemsokára frissül!

Úgy tűnik, a közeljövőben nem fognak Trump–Putyin-csúcsot tartani Budapesten, a CBS News kérdésére legalábbis egy fehér házi tisztségviselő kedden azt mondta, találkozó jelenleg nincs tervben. 

Mint ismert, Donald Truump amerikai elnök október 16-án jelentette be, hogy Budapest lesz a helyszíne a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó következő találkozójának az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is bedobta magát, mondván, nem bízik Orbán Viktorban, de ha kell ő is eljön Budapestre. Bár a Financial Times megszellőztette, hogy az amerikai és az orosz elnök akár már október 30-án összefuthat a magyar fővárosban, ezt minimum kétségbe vonja, hogy Donald Trump október 29-én egy kétnapos látogatásra Dél-Koreába utazik.

A csúcstalálkozó annak ellenére késik, hogy a külügyminiszteri szintű előkészítő tárgyalásokat már megkezdték, nem mellesleg az első bejelentés után Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonon beszélt Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is. 

Az orosz külügyminiszter ezzel nem csak az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, hanem Donald Trump amerikai elnök javaslatát is lesöpörte az asztalról. Szerinte a fegyvernyugvás csak Ukrajna érdekeit szolgálná.