Felháborodtak a helyiek, a polgármester inkább lemondta Menczer Tamás ünnepi beszédét Pilisborosjenőn

Pilisborosjenő;ünnepi beszéd;Menczer Tamás;

2025-10-22 16:17:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója a helyiek felháborodása helyett polgármesteri tiltásról beszélt.

Hivatalosan a „megosztottság-növelő hatása” miatt lemondta Menczer Tamásnak a tervezett ünnepi beszédét Pilisborosjenő polgármestere, Tömöri Balázs - ezt a településvezető jelentette be a Facebookon, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig csakhamar kommentálta is a bejelentést a saját oldalán.

Kedden maga a polgármester jelentette be, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója részt venne a pilisborosjenői ünnepségen, az erről szóló Facebook-posztja alatt azonban több kommentelő is jelezte, hogy nem tetszik neki a fellépés ötlete: Tömöri Balázs erről most azt írta: „Nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet és sok más szempont is felmerült és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók (is) pártpolitikai alapon megosztottak. Azt szeretném, hogy maradjanak a faluban megélt nemzeti ünnepeink aktuális pártpolitikától és megosztottságtól-mentes, mindenki számára nyitott és méltóságteljes események a jövőben is.”

Hozzátette, hogy aki másként akarja megélni a nemzeti ünnepeket, annak van lehetősége egyéb országos rendezvényeken, eseményenként különböző módon ünnepelni, illetve megjegyezte azt is, hogy mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a teremben a választási kampány során ne kampányolhatna mindegyik jelöltnek. „Erre természetesen korrektül lesz lehetősége az indulóknak, de elválasztanám a nemzeti ünnepeinktől” - fogalmazott. Mint jelezte, Menczer Tamás tervezett beszédének tartalmáról ugyan nincs tudomása, de személyét nyilvánvalóan nem lehet elválasztani a pártpolitikától.

Menczer Tamás válaszában nem tért ki a helyiek felháborodására, helyette a polgármestert bírálta. Először is azt hangsúlyozta, hogy a településvezető szerinte „liberális”, továbbá, hogy hajnali 3-kor írta meg neki a lemondó üzenetét. – Van, aki olyankor bátor – mondta erről Menczer Tamás. A fideszes politikus szerint arról van szó, hogy a polgármester nem engedi, hogy részt vegyen az ünnepi rendezvényen. Kifogásolta, hogy Tömöri Balázs nem hívta őt fel, nem egyeztetett vele, csak közölte, hogy nem vehet részt.

Menczer Tamás három további megjegyzést fűzött. Először, hogy a teljes beszédét közzé fogja tenni, hogy a településvezető lássa, mitől méltóztatott reszketni. Másodszor azt hangsúlyozta, hogy látogatása akkor nem volt terhes, amikor a polgármester egy „milliárdos szennyvíz-beruházásért könyörgött”, és megjegyezte, hogy a projekttel egyébként halad, csak eddig nem kommunikált róla, de be fog számolni. Kiemelte, akkor sem volt terhes a társasága, amikor Tömöri Balázs tízmillió forintot kért az Orbán-kormánytól járdaépítésre (Itt érdemes jeleznünk, hogy a mindenkori kormánynak egyébként kötelessége lenne a települések fejlődését pártpolitikától mentesen segíteni - a szerk.).

Menczer Tamás úgy folytatta, hogy ő amúgy további fejlesztéseket is akart Pilisborosjenőn, van egy kétmilliárd forintos fejlesztési terve, amit még véglegesítenie kell Orbán Viktorral. – Szerettem volna Borosjenőt is bevonni, de sajnálatos módon Borosjenő kimaradt, ugyanis polgármester úr nem tudott időben adatokat szolgáltatni, adatokat megadni, én sajnálom a legjobban - fogalmazott.

Harmadrészt a Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy a választások előtt is és után is el fogja végezni minden munkáját a körzetben. Este Zsámbékon és Pilisszentkereszten mond beszédet - zárta videóüzenetét.

Ami a pilisborosjenőiek felháborodását illeti – fűzhetjük hozzá –, a fideszes ünnepi beszédek a legritkább esetben szólnak magáról az ünnepről, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig mostanában leginkább arról ismert, hogy Kocsis Mátéhoz hasonlóan egészen alpári szintre vitte le a fősodratú politikai kommunikációt, különösképpen akkor, ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerül szóba.